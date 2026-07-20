أشاد رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني الدكتور شائع محسن الزنداني، اليوم (الإثنين)، بالدور الريادي للمملكة العربية السعودية، قيادةً وحكومةً وشعباً، في مساندة اليمن ودعم جهود الحكومة لتجاوز التحديات الإنسانية والاقتصادية والخدمية.



وأكد الزنداني، خلال استقباله مدير مكتب البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في عدن المهندس أحمد مدخلي، أن الحكومة تنظر إلى البرنامج السعودي كشريك إستراتيجي في تنفيذ أولوياتها التنموية والخدمية، معرباً عن تطلعه إلى توسيع مجالات التعاون خلال المرحلة القادمة بما يواكب الاحتياجات المتزايدة، ويسهم في تسريع وتيرة التعافي الاقتصادي وتحسين مستوى الخدمات في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة.



واستمع رئيس الوزراء اليمني إلى إحاطة من مدير مكتب البرنامج السعودي حول مستوى الإنجاز في عدد من المشاريع الحيوية التي ينفذها البرنامج في عدن وعدد من المحافظات، وخططه المستقبلية والقطاعات التي يمكن التركيز عليها بالتنسيق مع الحكومة.



ونفذ البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن أحد أبرز أذرع المملكة الداعمة لمسار التنمية في اليمن، 268 مشروعاً تنموياً في قطاعات حيوية، شملت التعليم والصحة والطاقة والمياه والنقل والزراعة والثروة السمكية، إلى جانب دعم البنية التحتية والخدمات الأساسية، بما أسهم في تحسين مستوى المعيشة وتعزيز الاستقرار في المناطق المحررة.



ويشكل الدعم السعودي خيط الأمل للشعب اليمني، كما يجسد عمق العلاقات الأخوية بين البلدين، ويعكس التزام المملكة بمساندة اليمن وشعبه في مواجهة التحديات، ودعم جهود التعافي وإعادة الإعمار وتحقيق التنمية المستدامة.