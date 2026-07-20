توفي صانع المحتوى العُماني فياض الكندي عن عمر ناهز 24 عاماً، إثر رحلة طويلة مع أمراض وراثية ومضاعفات صحية رافقته منذ طفولته، في قصة إنسانية تركت أثراً عميقاً لدى متابعيه داخل السلطنة وخارجها.

أنيميا منجلية

ورحل الكندي بعد سنوات من المعاناة مع الأنيميا المنجلية (فقر الدم المنجلي) ونقص إنزيم G6PD المعروف شعبياً بـ«أنيميا الفول»، وهما مرضان وراثيان لازماه منذ طفولته. وفي الفترة الأخيرة، تدهورت حالته الصحية مع إصابته بمضاعفات خطيرة، بينها تليّف الكبد ونوبات نزيف متكررة، ما استدعى دخوله المستشفى لفترات طويلة قبل وفاته.

مضاعفات طبية

تحدث فياض الكندي في أكثر من مناسبة عن تفاصيل رحلته العلاجية الصعبة، كاشفاً بأن حياته شهدت تحولاً كبيراً بعد عملية جراحية في 2014، بسبب المضاعفات الطبية الخطيرة التي استدعت خضوعه لسلسلة من العمليات والعلاجات داخل سلطنة عُمان وخارجها، بما في ذلك رحلة علاج في الهند، حيث أجرى جراحة معقّدة استغرقت ساعات طويلة.

ورغم الظروف الصحية الصعبة، واصل الكندي صناعة المحتوى، ولم يتوقف عن التواصل مع متابعيه، مقدّماً رسائل تحضّ على الصبر والإيمان وعدم الاستسلام.

مليونان و700 ألف متابع

وبرز اسم الكندي كأحد أشهر صنّاع المحتوى في سلطنة عُمان، ونجح في بناء قاعدة جماهيرية تجاوزت 2.7 مليون متابع عبر منصات التواصل الاجتماعي، واشتُهر بتغطية أخبار كرة القدم وصناعة محتوى رياضي مميز، إلى جانب لقاءاته مع عدد من نجوم اللعبة، بينهم لامين يامال وعثمان ديمبيلي، ما أكسبه حضوراً واسعاً في الأوساط الرياضية العربية. لكن شهرته لم ترتبط بالرياضة فقط، بل أيضاً بقصته الإنسانية، إذ تحولت حساباته إلى نافذة يشارك من خلالها تفاصيل رحلته العلاجية ورسائل الصبر والتفاؤل، ليصبح مصدر إلهام لآلاف المرضى والشباب.

معلم وصانع محتوى

عمل فياض الكندي مدرّساً للغة العربية إلى جانب نشاطه في صناعة المحتوى، والتقى عدداً من أبرز نجوم كرة القدم العالميين، وكان شغفه بالرياضة حاضراً حتى في أصعب مراحل مرضه. وأجرى الكندي أكثر من 20 عملية جراحية خلال رحلة علاجه الطويلة، لكنه ظل محافظاً على روحه الإيجابية وتفاؤله. وكان يحرص على مشاركة تفاصيل معاناته بهدف بث الأمل في نفوس المرضى، مؤكداً دائماً أن الإرادة قادرة على تجاوز أصعب المحن.