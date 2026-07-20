انطلقت الورش العملية المخصصة لفئة المحترفين ضمن برنامج «صيفنا.. فن» الذي تنظمه الجمعية السعودية للفنون التشكيلية، وذلك من خلال ورشة «أساسيات رسم الخيل بأقلام الرصاص» التي يقدمها الفنان والمدرب فهد العمار، وسط حضور مميز وتفاعل كبير من المشاركين في أول أيامها، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام تدريبية.

ويقام البرنامج في إطار شراكة مجتمعية تهدف إلى توسيع فرص الوصول إلى التدريب الفني المتخصص، حيث تقدم جميع الورش والدورات مجانا لأعضاء الجمعية، بما يسهم في دعم الفنانين التشكيليين وتمكينهم من تطوير مهاراتهم وصقل خبراتهم على أيدي نخبة من الفنانين والمدربين المتخصصين.

وركزت الورشة في يومها الأول على دراسة البناء التشريحي للخيل، وفهم النسب الصحيحة، وأساليب بناء الشكل باستخدام أقلام الرصاص، إلى جانب التطبيقات العملية التي أتاحت للمشاركين فرصة التعلم المباشر وتبادل الخبرات، في أجواء اتسمت بالحماس والتفاعل الإيجابي.

ويأتي برنامج «صيفنا.. فن» امتدادا لدور الجمعية في تنمية القطاع التشكيلي، من خلال تقديم برامج تدريبية نوعية تسهم في اكتشاف المواهب، ورفع مستوى الممارسة الفنية، وتعزيز الثقافة البصرية، بما ينسجم مع أهداف وزارة الثقافة في تنمية القطاع الثقافي، وتمكين المبدعين، وزيادة المشاركة المجتمعية في الأنشطة الثقافية.

كما يتقاطع البرنامج مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء مجتمع حيوي، وتنمية القدرات الوطنية، وتعزيز جودة الحياة، ودعم الاقتصاد الثقافي، عبر توفير فرص تعليمية وتدريبية تسهم في تطوير الكفاءات الإبداعية، وترسيخ مكانة الفنون بوصفها أحد روافد التنمية الثقافية والوطنية.