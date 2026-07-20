أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم (الإثنين) أنه لن يتم اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال وجوده في الأمم المتحدة.



وكتب ترمب على منصته «تروث سوشيال»: «لن يتم اعتقال بنيامين نتنياهو بأي شكل من الأشكال أثناء وجوده في الولايات المتحدة الأمريكية».



وقال ترمب: «إنه يقاتل ضد إيران، التي قتلت أخيراً 52 ألف متظاهر بريء، وأمضت السنوات الـ47 الماضية في قتل جنود أمريكيين وغيرهم»، مضيفاً أن الأشخاص الذين ينبغي اعتقالهم هم أولئك الذين قادوا إيران إلى هذه الدوامة غير المسبوقة من الموت والدمار، وهي أزمة كان ينبغي التعامل معها قبل سنوات من قبل الرؤساء السابقين.



وأشار ترمب إلى أنه في كل مرة تقتل فيها إيران جندياً أمريكياً ستدفع ثمن ذلك أضعافاً مضاعفة، موضحاً أنه أبلغ وزير الحرب بيت هيغسيث، ورئيس هيئة الأركان المشتركة دانيال كين، وجميع قادة الجيش بهذا التوجيه.



في غضون ذلك، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) أن قواتها غيرت مسار 7 سفن تجارية وعطلت سفينة واحدة منذ استئناف الحصار البحري على إيران. وأضافت «سنتكوم» أنها تواصل العمل لمنع السفن من مغادرة الموانئ الإيرانية أو دخولها.



جاء ذلك في الوقت الذي ذكرت فيه هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم، أنها تلقت بلاغاً بأن مقذوفاً مجهول المصدر أصاب سفينة على بعد 17 ميلاً بحرياً شرق مدينة دبا الإماراتية، موضحة أن الهجوم تسبب في أضرار لجهاز التوجيه، لكن طاقم السفينة بخير.



في المقابل، ذكر مسؤول محلي في محافظة مركزي الإيرانية أن مصنعاً بالقرب من مدينة خمين شمال غربي البلاد تعرض لخسائر بشرية. ووفقاً لوكالة مهر فإن انفجاراً دوى بالقرب من مدينة سيريك بمحافظة هرمزغان جنوبي إيران.