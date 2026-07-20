تفقّدَ الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي رئيسُ هيئة علماء المسلمين فضيلةُ الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى المرحلةَ الأولى لإنشاء المركز الإسلامي في مدينة أوكلاند النيوزيلندية، الذي يضُمّ جامعًا وفصولًا لتحفيظِ القرآن الكريم، وقاعاتٍ للمحاضرات، من بينها قاعةٌ مخصّصة للحِوار بين أتباع الأديان، والاحتفاءِ بالمناسبات الإسلامية والوطنيّة؛ دعمًا لجهودِ التعايُش والتماسُك المُجتمعيّ التي تجسِّد قِيَم الإسلام الدّاعية للوئام والسلام.