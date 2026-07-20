تفقّدَ الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي رئيسُ هيئة علماء المسلمين فضيلةُ الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى المرحلةَ الأولى لإنشاء المركز الإسلامي في مدينة أوكلاند النيوزيلندية، الذي يضُمّ جامعًا وفصولًا لتحفيظِ القرآن الكريم، وقاعاتٍ للمحاضرات، من بينها قاعةٌ مخصّصة للحِوار بين أتباع الأديان، والاحتفاءِ بالمناسبات الإسلامية والوطنيّة؛ دعمًا لجهودِ التعايُش والتماسُك المُجتمعيّ التي تجسِّد قِيَم الإسلام الدّاعية للوئام والسلام.
العيسى يتفقّد المرحلة الأولى لإنشاء المركز الإسلامي في مدينة أوكلاند
20 يوليو 2026 - 20:09 | آخر تحديث 20 يوليو 2026 - 20:09
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«عكاظ» (أوكلاند)
The Secretary-General of the Muslim World League, the Chairman of the Council of Muslim Scholars, His Excellency Sheikh Dr. Mohammed bin Abdul Karim Al-Issa, inspected the first phase of establishing the Islamic center in Auckland, New Zealand, which includes a mosque and classrooms for Quran memorization, as well as lecture halls, including a hall dedicated to dialogue between followers of different religions and celebrating Islamic and national occasions; in support of efforts for coexistence and social cohesion that embody the values of Islam advocating for harmony and peace.