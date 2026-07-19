أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، اليوم (الأحد)، العثور على بقايا الجندي المفقود ومقتل جندي آخر في شمال العراق أمس (السبت).



وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان على حسابها في «إكس»: «أُعلن أمس عن وفاة اثنين من أعضاء الخدمة الأمريكيين، وعن حالة مفقود واحد في الأردن، بعد هجوم إيراني (الجمعة)، وبعد بحث شامل، عثرت قوات الجيش الأمريكي على بقايا غير محددة الهوية في الموقع في وقت سابق اليوم»، موضحة أنه جارٍ عملية فحص للتحقق من هذه البقايا.



وأشارت إلى أنه في حدث منفصل، قُتل عضو خدمة أمريكي في شمال العراق (السبت)، أثناء تفجير خاضع للسيطرة للذخيرة غير المنفجرة من طائرة دون طيار إيرانية هجومية أحادية الاتجاه سقطت، وأُصيب عضو خدمة ثانٍ بجرح ويستمر في تلقي العلاج الطبي لإصابة طفيفة.



وذكرت «سنتكوم»: تحتفظ القيادة المركزية الأمريكية بمعلومات إضافية، بما في ذلك هويات المحاربين المفقودين والقتلى، احتراماً للعائلات أثناء عملية الإخطار.



من جهة أخرى، أفاد التلفزيون الإيراني أن وزير الداخلية الإيراني إسكندر مؤمني سيبدأ زيارة إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد، غداً (الإثنين)، للقاء مسؤولين باكستانيين، حسبما ذكر التلفزيون الإيراني، ومن المرجح أن تهدف الزيارة لإحياء الجهود الباكستانية لوقف التصعيد.



وقال التلفزيون الإيراني إن صاروخاً أمريكياً أصاب منطقة على أطراف مدينة عبادان في محافظة خوزستان جنوب غربي إيران، ونقل التلفزيون عن نائب محافظ خوزستان قوله إن الصاروخ سقط خارج الحدود العمرانية للمدينة، دون تسجيل إصابات بشرية.