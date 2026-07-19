أكد الحكم المصري طارق سامي أن المنتخب المصري قدّم بطولة مميزة وتاريخية، مشيداً بالمستوى القوي الذي ظهر به «الفراعنة»، وبالروح القتالية التي تحلّى بها اللاعبون طوال المنافسات.



وقال طارق سامي: «الحمد لله على هذه البطولة المميزة والتاريخية لمنتخب مصر. كانت المباراة أمام الأرجنتين قوية وعصيبة، وقدم المنتخب المصري مستوى كبيراً وتفوق في فترات عديدة، لكن فارق الخبرات رجّح كفة المنتخب الأرجنتيني، الذي نجح في تسجيل ثلاثة أهداف خلال 11 دقيقة فقط».



وأضاف: «كل التهنئة للمنتخب المصري، وللكابتن حسام حسن وجهازه الفني وكتيبته العظيمة، بعدما وضعوا منتخب مصر بين كبار منتخبات العالم، وأثبتوا أن «الفراعنة» لا يهابون أي منافس مهما كانت قوته».



وتابع: «ألف مبروك للكابتن حسام حسن وجهازه الفني، ولجميع لاعبي المنتخب القومي بلا استثناء. لقد أصبح المنتخب المصري مصدر رهبة للمنتخبات الكبرى، بقيادة الفدائي حسام حسن وكتيبته المخلصة».



واختتم طارق سامي تصريحه قائلاً: «ألف مبروك لشعب مصر العظيم.. 26 مقاتلاً مصرياً رفعوا اسم مصر عالياً في المحافل الدولية».