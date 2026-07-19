يشهد نهائي كأس العالم 2026 بين الأرجنتين وإسبانيا، الذي يقام اليوم (الأحد) في تمام العاشرة مساءً على ملعب «ميتلايف» في ولاية نيوجيرسي بالولايات المتحدة، عدة أرقام قياسية لافتة يتصدرها الظهور المرتقب لقائد التانغو ليونيل ميسي، ونجم الماتادور لامين يامال.

أول مواجهة دولية

وسيواجه ميسي، البالغ من العمر 39 عاماً، وأحد أعظم لاعبي كرة القدم في التاريخ، نجم إسبانيا الصاعد لامين يامال، البالغ من العمر 19 عاماً، في أول لقاء يجمعهما على المستوى الدولي.

فارق عمري غير مسبوق

وبحسب شبكة «أوبتا» المتخصصة في إحصاءات كرة القدم، فإنه بوجود الأرجنتيني ليونيل ميسي والإسباني لامين يامال سيشهد نهائي كأس العالم، للمرة الأولى، مشاركة لاعبين أساسيين من المنتخبين يفصل بينهما أكثر من 20 عاماً، وتحديداً 20 عاماً و19 يوماً.

إنجاز جديد ينتظر ميسي

كما يستعد ليونيل ميسي ليصبح ثاني لاعب في التاريخ يشارك في ثلاث مباريات نهائية بكأس العالم، أعوام 2014 و2022 و2026، بعد البرازيلي كافو، الذي خاض نهائيات 1994 و1998 و2002.

ألقاب المنتخبين

ويسعى منتخب الأرجنتين، حامل لقب النسخة الماضية من كأس العالم وبطل أمريكا الجنوبية، إلى تحقيق لقبه الرابع، بعد تتويجه بالكأس أعوام 1978 و1986 و2022، فيما يطمح منتخب إسبانيا، حامل لقب بطولة أوروبا، إلى إحراز لقبه العالمي الثاني، بعد تتويجه الأول عام 2010.