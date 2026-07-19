واصل 3 من أبرز نجوم المنتخب الإنجليزي حمل آمال التتويج حتى الرمق الأخير، رغم انتهاء حلم الفوز بكأس العالم 2026. وقدم جود بيلينغهام وهاري كين وديكلان رايس مستويات لافتة، ليشكّلوا الثلاثي الأبرز في مسيرة الأسود الثلاثة خلال البطولة.



وتصدر بيلينغهام قائمة نجوم إنجلترا بتقييم بلغ 7.73، بعدما نجح في تسجيل 7 أهداف وصناعة هدف آخر، ليصبح أكثر لاعب إنجليزي إحرازًا للأهداف في نسخة واحدة من كأس العالم. فيما واصل هاري كين تألقه بتقييم 7.36، مؤكدًا دوره القيادي وخبرته الكبيرة في قيادة خط الهجوم.



أما ديكلان رايس فقد أثبت أهميته الكبيرة في وسط الملعب بحصوله على تقييم 7.28، بعدما منح المنتخب الإنجليزي التوازن والقوة الدفاعية والهجومية، ليظل أحد أبرز الركائز التي اعتمد عليها الفريق طوال مشواره المونديالي.