أصدرت محكمة تونسية أحكاماً بالسجن راوحت بين 20 و30 عاماً بحق أفراد شبكة نسائية متهمة بالضلوع في تهريب المخدرات عبر رحلات جوية، بعد ثبوت تورطهن في نشاط إجرامي منظم.

وتعود تفاصيل القضية إلى تمكن الأجهزة الأمنية والجمركية في مطار تونس قرطاج الدولي من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من المخدرات، عقب ضبط ثلاث متهمات وهن في حالة تلبس أثناء محاولة إدخال أكثر من 4 كيلوغرامات من مادة الكوكايين إلى البلاد.

وكشفت التحقيقات أن المخدرات كانت مجزأة ومخبأة بعناية داخل الملابس، في محاولة لتجاوز إجراءات التفتيش والرقابة الأمنية داخل المطار، إلا أن يقظة الجهات المختصة حالت دون نجاح العملية.

وخلال مراحل التحقيق، قدمت المتهمات معلومات كشفت عن امتداد الشبكة وطبيعة نشاطها، قبل أن تُوجَّه إليهن اتهامات تتعلق بتكوين وفاق بهدف إدخال وتهريب مواد مخدرة إلى الأراضي التونسية، لتنتهي القضية بإصدار الأحكام القضائية بحقهن.

وتأتي هذه القضية في ظل تكثيف السلطات التونسية جهودها لمكافحة تجارة واستهلاك المخدرات، وسط تقارير تشير إلى تنامي عدد القضايا المرتبطة بهذه الظاهرة، ما دفع الأجهزة الأمنية إلى تعزيز حملاتها لملاحقة المتورطين في شبكات التهريب والترويج.