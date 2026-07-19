لقي 8 أشخاص مصرعهم وفُقد 34 آخرون، إثر انهيار جبلي مروع وقع في الصين، تسبب كذلك في انهيار ودفن ما لا يقل عن 10 مبانٍ سكنية، وسط استمرار عمليات البحث والإنقاذ في موقع الكارثة.

وجاء الانهيار الأرضي نتيجة الأمطار الغزيرة، ما دفع السلطات إلى رفع مستوى الاستجابة الطارئة للكوارث الجيولوجية من الدرجة الثالثة إلى الثانية، في إطار التعامل مع حجم الأضرار والخطر المحتمل.

ووقع الحادث بإحدى المناطق الجبلية، إذ أدى انهيار المنحدرات إلى تضرر عدد من المباني السكنية عند سفح الجبل، قبل أن تصل فرق الإنقاذ إلى الموقع لبدء عمليات الإغاثة وانتشال العالقين.

وشددت السلطات على ضرورة تنفيذ عمليات البحث والإنقاذ وفق خطط علمية، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع وقوع كوارث ثانوية، وتوفير الرعاية الطبية للمصابين، إلى جانب تسريع التحقيقات لتحديد أسباب الانهيار وتقييم المخاطر الجيولوجية المحيطة بالمنطقة.

كما دُفعت فرق متخصصة وخبراء في مجال الموارد الطبيعية إلى الموقع لتقديم الدعم الفني، وإجراء عمليات مسح شاملة للتأكد من سلامة المنطقة واتخاذ التدابير اللازمة للحد من مخاطر وقوع انهيارات جديدة.