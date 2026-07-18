تحولت المنافسة السينمائية بين الفنانين محمد إمام وأحمد العوضي إلى نشوب أزمة وسجال علني عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما تبادل الطرفان رسائل غير مباشرة بشأن المنافسة والأرقام المتداولة لإيرادات فيلميهما ضمن سباق أفلام صيف 2026.

بداية الأزمة

وجاءت بداية الأزمة عندما شارك محمد إمام، عبر حسابه على «إنستغرام»، صورة قال إنها تعكس إيرادات فيلم «صقر وكناريا» في إحدى ليالي العرض، مؤكداً تفوق الفيلم، وأرفقها بتعليق انتقد فيه ما وصفه بالمبالغة في إعلان الإيرادات، دون أن يذكر اسم أي فنان بشكل مباشر.

وقال إمام في منشوره: «جزء بسيط من إيرادات امبارح في السينمات، مش عارف ليه في ناس بتزود في الإيرادات علشان يبانوا ناجحين معلش».

رد العوضي

وسرعان ما رد أحمد العوضي من خلال منشور عبر حسابه على «فيسبوك»، استعرض فيه إجمالي إيرادات فيلم «شمشون ودليلة» منذ انطلاق عرضه، موجهاً تعليقاً ساخراً انتقد خلاله ما اعتبره تضخيماً للأرقام المتداولة، في إشارة فهمها المتابعون على أنها رد على منشور محمد إمام.

ورد العوضي بسخرية قائلاً: «مش عارف ليه والله الناس بتزود في الإيرادات بالأونطه، قالك إحنا جايبين 6 مليون يوم ماتش مصر والأرجنتين كنت بتعرضوا الماتش في السينما ولا أيه».

غياب الأرقام الرسمية

وبين تبادل التصريحات، زادت حالة الجدل بعدما خلت القائمة اليومية من إيرادات فيلمي «صقر وكناريا» و«شمشون ودليلة»، بينما تضمنت أرقام باقي الأفلام المنافسة، الأمر الذي أثار تساؤلات حول غياب البيانات الرسمية الخاصة بالفيلمين في ذلك اليوم.