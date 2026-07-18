يستعد الفنان المصري سامح حسين للعودة إلى خشبة المسرح من خلال مسرحيته الجديدة «بوكس العيلة»، المقرر عرضها بمدينة نصر في القاهرة يومي 30 و31 يوليو، على أن تستكمل عروضها يومي 6 و7 أغسطس، في عمل كوميدي يراهن على تقديم تجربة ترفيهية تناسب جميع أفراد الأسرة.

حملة ترويجية

وبدأ سامح حسين الترويج للمسرحية عبر حساباته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، إذ نشر رسالة حملت طابعاً كوميدياً دعا من خلالها الجمهور لحضور العرض، مؤكداً أن «بوكس العيلة» مليئة بالمواقف الطريفة والمفاجآت، وذلك ضمن الحملة الدعائية التي تسبق انطلاق العروض.

فريق العمل

تنتمي «بوكس العيلة» إلى الأعمال الكوميدية، وهي من فكرة وإخراج إسلام إمام، وتأليف أحمد الملواني، ويشارك في تنفيذها فريق فني يضم نخبة من المتخصصين في الموسيقى والاستعراضات والديكور، في إطار عمل يعتمد على الكوميديا الخفيفة والأجواء العائلية.

تجربة إنتاجية

ويخوض سامح حسين من خلال المسرحية تجربة جديدة على مستوى الإنتاج، ساعياً إلى تقديم عرض يجمع بين الترفيه والكوميديا ويستهدف مختلف الفئات العمرية والمفاجآت التي تناسب الجمهور العائلي.

آخر أعماله

وعلى صعيد آخر، شارك سامح حسين في موسم رمضان 2026 من خلال برنامج «بركة رمضان»، الذي ركز على دعم قيم التكافل الاجتماعي ومساندة الأسر الأكثر حاجة، وذلك بعد النجاح اللافت الذي حققه برنامجه «قطايف».