واصلت إدارات المرور في مختلف المحافظات والمدن السعودية حملاتها الميدانية لضبط السيارات المتوقفة في الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، وبلغ عدد المركبات التي تم ضبطها 2135 مركبة مخالفة أوقفها أصحابها في مواقف خصصت لذوي الاحتياجات الخاصة والمعاقين.



وحثت إدارات المرور الجميع على الالتزام ومراعاة المواقف المخصصة لهذه الفئات، وشددت على ضرورة الالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.



وتؤكد إدارات المرور في السعودية أن مواقف ذوي الإعاقة أنشئت خصيصًا لخدمتهم وتلبية احتياجاتهم اليومية، وهي حق أساسي؛ لأن استخدام هذه المواقف من قِبل الأفراد غير المؤهلين يعيق أصحاب الحق الاستفادة منها. وشرعت الجهات المعنية بسن قوانين صارمة تُجرّم استخدام مواقف ذوي الإعاقة من غير مستحقيها.



وأصدرت وزارة البلديات والإسكان في وقت سابق مكونات المواقف المخصصة لذوي الإعاقة، منها أن تكــون مواقــع مواقــف الســيارات المخصصــة للأشــخاص ذوي الإعاقــة فــي أقصــر مسافة من المدخل الرئيسي للمبنى وفــي حــال وجــود مداخــل متعــددة للمبنــى يتــم توفيــر المواقــف للأشــخاص ذوي الإعاقة في أقرب مسافة من المدخل الذي يمكن الوصول إليه بسهولة، وأن يكون الاتجاه نحو مدخل المبنى واضحا من مكان المواقف مع تجنب عبور الطريق للوصول إلى المدخل أو التقليل من ذلك قدر الإمكان.



ويعتبر نظام المرور الوقوف في أماكن مواقف ذوي الاحتياجات الخاصة مخالفة مرورية تستوجب الغرامة وفي حال تعذر الوصول إلى السائق يتم حجز السيارة، كما أتاحت الجهات المعنية لذوي الاحتياجات الخاصة استخراج «بطاقة تسهيلات مرورية» عبر منصة وزارة الموارد البشرية بشرط إرفاق تقرير طبي معتمد.