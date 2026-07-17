ألقى الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى خطبة الجمعة وأمَّ المصلين في جامع الرحمن بمدينة «أوكلاند» النيوزيلندية، عقب افتتاحه الرسمي.

وتناولت الخطبة جملة من هدايات الإسلام وتعاليمه، مستعرضة منهجه في التعامل مع عدد من المواقف والصور التي لا تخلو منها حياة المسلم في عالم تتعدد ثقافاته، وتتنوع مكوناته، وفق سنة الله الكونية في خلقه.

وأكدت إدارة الجامع أن هذه الخطبة تمثل دليلاً إرشادياً مهماً، ستعمل على نشره وتعميمه؛ توسيعاً لدائرة الإفادة منه في الداخل النيوزيلندي.

يذكر أن العيسى يزور نيوزيلندا تلبية لدعوة رسمية، يلتقي خلالها عدداً من القيادات الحكومية والبرلمانية والدينية من مختلف الأديان.