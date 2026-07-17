شنّ الرئيس الأمريكي دونالد ترمب هجومًا حادًا على النظام الانتخابي في الولايات المتحدة، معلنًا رفع السرية عن وثائق استخبارية قال إنها تكشف ما وصفه بـ«تدخلات صينية واسعة» وثغرات خطيرة في البنية التحتية للانتخابات الأمريكية، مؤكدًا أن نزاهة الانتخابات تمثل الركيزة الأساسية لأي دولة تسعى إلى الحفاظ على مكانتها.

وثائق استخبارية بعد رفع السرية

وقال ترمب إنه قرر رفع السرية بشكل فوري عن معلومات استخبارية «حاسمة»، تتضمن -بحسب قوله- أدلة على هشاشة أنظمة التصويت الإلكتروني وسهولة تعرضها للاختراق، مضيفًا أن الوثائق تكشف تعرض النظام الانتخابي الأمريكي لتدخلات أجنبية «بمستويات غير مسبوقة».

وأشار إلى أن هذه المعلومات ظلت طي الكتمان لسنوات، متعهدًا بنشرها كاملة للرأي العام، في خطوة قال إنها تهدف إلى تعزيز الشفافية واستعادة الثقة في العملية الانتخابية.

اتهامات مباشرة للصين

واتهم ترمب الصين بتنفيذ «أكبر عملية اختراق وسرقة لبيانات الانتخابات في التاريخ»، مؤكدًا أن العملية بدأت عام 2020، وأن بكين أنشأت وحدة خاصة لاستغلال بيانات الناخبين الأمريكيين المسروقة واستخدامها في أنشطة تخريبية.

وأضاف أن تقارير الاستخبارات تشير إلى أن الحزب الشيوعي الصيني تبنى منذ عام 2018 سياسة تستهدف دعم أي طرف معارض له، والعمل على التأثير في انتخابات التجديد النصفي والانتخابات الرئاسية لعام 2020.

كما زعم أن معلومات خام حصل عليها مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) عام 2020 تشير إلى محاولة صينية لتصنيع بطاقات اقتراع غير قانونية لصالح الرئيس السابق جو بايدن.

اتهامات لـ«الدولة العميقة»

وذهب ترمب إلى اتهام عناصر داخل أجهزة الاستخبارات الأمريكية بالتستر على التدخل الصيني، قائلاً إن الوثائق تكشف تورط ما وصفها بـ«الدولة العميقة» في إخفاء معلومات تتعلق بالقضية.

وأضاف أن مسؤولة في مكتب التحقيقات الفيدرالي اعترفت -وفقًا للوثائق- بإدارة «حكومة ظل» لمنع تسريب تقارير التدخل الصيني إلى وسائل الإعلام.

وأكد ترمب أن تقييمات أجهزة الاستخبارات الأمريكية تشير إلى امتلاك كل من روسيا والصين وإيران وكوريا الشمالية، إلى جانب جهات غير حكومية، قدرات تمكنها من اختراق البنية الانتخابية الأمريكية.

وأشار أيضًا إلى أن وثائق وكالة الاستخبارات المركزية (CIA) تتحدث عن محاولات صينية لاستغلال علاقاتها مع شركات أمريكية كبرى للتحريض ضده، إلى جانب السعي لاستقطاب صحفيين أمريكيين لكتابة تقارير سلبية بحقه مقابل دعم مالي، بهدف التأثير في نتائج الانتخابات.

دعوة لإصلاح النظام الانتخابي

وشدد ترمب على أن الولايات المتحدة «لا يمكن أن تكون دولة عظيمة ما لم تكن انتخاباتها نزيهة»، مؤكدًا أن إدارته تسعى إلى بناء منظومة انتخابية أكثر أمنًا، تجعل عمليات الغش أو التدخل الخارجي «أمرًا مستحيلًا».