في واقعة صادمة غابت عنها حرمة الموتى وأثارت ذهول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، كشفت وزارة الداخلية المصرية ملابسات مشاجرة عنيفة اندلعت داخل منطقة مدافن بمحافظة الجيزة، بعد تداول لقطات توثق اشتباكات حامية بين عائلتين بسبب خلاف طارئ على مكان دفن جثمان.

البلاغ الذي تلقاه مركز شرطة «أطفيح» بالجيزة كشف معركة شرسة استُخدمت فيها أدوات حديدية وعصي خشبية وسط القبور، ما أسفر عن سقوط عدد من الجرحى والمصابين قبل أن تتدخل قوات الأمن لفرض السيطرة.

معركة بين عائلتين.. كيف بدأت الشرارة؟

وفقاً للتحريات والتحقيقات الرسمية، ضمت المشاجرة طرفين:

الطرف الأول: ثلاثة أشخاص من أهالي المنطقة المقيمين بجوار المقابر في الجيزة.

الطرف الثاني: ستة أشخاص من عائلة المتوفى، قدموا من محافظة بني سويف لدفن جثمان قريبهم.

وبدأت الأزمة عندما حاولت أسرة المتوفى (الطرف الثاني) دفن الجثمان في قطعة أرض فضاء مجاورة لمقابر عائلة الطرف الأول. وبما أن الأرض مملوكة للدولة وتلاصق مقابر الطرف الأول، اعترض الأخير بشدة على عملية الدفن، ليتطور النقاش اللفظي سريعاً إلى اشتباك جسدي عنيف تتبادل فيه العائلتان الضرب المبرح بالعصي والحديد.

وأسفرت هذه المعركة غير المألوفة عن إصابة 3 أشخاص بجروح وكدمات متفرقة في أنحاء الجسد، أُثبتت في تقارير طبية رسمية. ومع تصاعد وتيرة العنف وحرمة الموقف، تراجعت أسرة المتوفى في نهاية المطاف عن دفنه في تلك القطعة محل النزاع، وقررت نقل النعش والجثمان إلى مقابر العائلة الخاصة لإتمام مراسم الدفن بعيداً عن ساحة المعركة.

وأكدت وزارة الداخلية المصرية أن الأجهزة الأمنية تحركت فوراً وتمكنت من ضبط جميع أطراف المشاجرة من العائلتين، بالإضافة إلى ضبط الأدوات والقطع الحديدية المستخدمة في الواقعة. وخلال التحقيقات، تبادل الطرفان الاتهامات بالبدء في الاعتداء واستخدام العنف، وتحررت المحاضر القانونية اللازمة، حيث تمت إحالة جميع المتهمين إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات ومحاسبة المتورطين في انتهاك حرمة المقابر وتكدير السلم العام.