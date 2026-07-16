يواصل الانفلات الأمني في مناطق سيطرة الحوثي، خصوصاً في محافظة إب، حصد أرواح المدنيين، وآخر هذه الجرائم مقتل بائع آيسكريم ومواطن برصاص مسلحين.



وأفاد شهود عيان بأن بائع الآيسكريم علي عبدالله جبران كان يقف أمام أحد المستشفيات بمنطقة القاعدة بمحافظة إب كعادته يومياً، حيث يكافح من أجل أسرته في ظل سياسة التجويع، لكنه تفاجأ برصاصة طائشة لترديه قتيلاً.

بائع الآيسكريم على الأرض بعد مقتله.



وأفاد الشهود بأن مشادات كلامية نشبت بين شخصين في الشارع العام بجوار أحد المستشفيات بمدينة القاعدة، تطورت إلى اشتباك مسلح بالرصاص، لكن إحدى الرصاصات الطائشة أصابت بائع الآيسكريم، فيما قتلت أخرى مواطناً كان يمر بجواره، والاثنان لا علاقة لهما بالخلاف الذي تسبب بالاشتباك.



وتداول ناشطون يمنيون صورة الشاب وهو ملقى في الشارع ويستغيث قبل أن يسقط مغشياً عليه جراء النزيف.



وذكر الشهود أن جثة الشاب لا تزال في المستشفى، فيما نقلت الضحية الأخرى للعناية المركزة في ظل وضع صحي ما بين حرج ومتوسط.



وتزايدت جرائم القتل في محافظة إب جراء الانفلات الأمني في إطار سياسة حوثية ممنهجة لتهديد حياة المدنيين في تلك المحافظة المعروفة بالمدينة الخضراء والتي غالبية سكانها مغتربون في دول غربية، فضلاً عن تميزها بالزراعة.