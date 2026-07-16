أكد نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس أن الانقسامات بين التيارين «المتشدد» و«البراغماتي» داخل إيران كانت من العوامل التي أسهمت في تجدد المواجهة بين واشنطن وطهران، مشدداً على أن الإدارة الأمريكية ما زالت ترى فرصة لإحياء المسار الدبلوماسي، رغم التصعيد العسكري الأخير.



وخلال مقابلة مطولة مع مقدم البودكاست الشهير جو روجان، أوضح فانس أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى تغيير النظام الإيراني بالقوة، مؤكداً أن هدف واشنطن يقتصر على منع طهران من امتلاك سلاح نووي، وأن الجمع بين الضغط العسكري والدبلوماسية يظل الخيار الذي تتبناه إدارة الرئيس دونالد ترمب.



وكشف فانس أنه كان من بين المسؤولين الأقل حماساً للتدخل العسكري في بداية الأزمة، لكنه أكد دعمه الكامل لقرارات ترمب، معتبراً أن أي تحرك عسكري يجب أن يكون «قانونياً وأخلاقياً». كما رفض الاتهامات التي تقول إن إسرائيل دفعت الولايات المتحدة إلى الحرب، مؤكداً أن ترمب كان سيواجه إيران حتى دون أي تأثير إسرائيلي، انطلاقاً من قناعته الراسخة بضرورة منعها من امتلاك السلاح النووي.



وفي الشأن الداخلي، أقر نائب الرئيس الأمريكي بوجود إخفاق في طريقة تعامل البيت الأبيض إعلامياً مع قضية رجل الأعمال المدان بجرائم جنسية جيفري إبستين، معتبراً أن الإدارة «أخطأت تماماً» في إدارة الملف إعلامياً، لكنه نفى وجود أي محاولة لإخفاء معلومات، موضحاً أن الوثائق نُشرت بالفعل، وإن جاء ذلك بعد تأخير أطول من المتوقع.



كما تطرق الحوار إلى ملفات السياسة الداخلية، حيث هاجم فانس الاشتراكية، واصفاً إياها بأنها «فكرة مجنونة»، لكنه حذر في الوقت ذاته من أن اتساع فجوة الثروة وصعوبة امتلاك الشباب للمنازل قد يدفع مزيداً من الأمريكيين إلى تبني هذا التوجه مستقبلاً.



وفي سياق متصل بالتوترات الإقليمية، اتخذت الهند إجراءات احترازية لحماية مواطنيها العاملين في قطاع الملاحة، إذ أصدرت المديرية العامة للشحن توجيهات إلى ملاك السفن ومديريها ووكالات التوظيف بوقف إرسال البحارة الهنود إلى السفن العابرة لمضيق هرمز حتى إشعار آخر.



وأوضحت السلطات الهندية أن القرار جاء بعد الارتفاع الكبير في المخاطر الأمنية التي تواجه السفن التجارية وأطقمها، في ظل تصاعد الهجمات في المنطقة خلال الأيام الأخيرة، وهو ما يعكس تنامي المخاوف الدولية من تداعيات استمرار التوترات في أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط والتجارة العالمية.