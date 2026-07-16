أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أمس (الأربعاء) تعطيل قواتها ناقلة نفط فارغة كانت متجهة إلى ميناء إيراني في الخليج العربي، متهمة إياها بمحاولة خرق الحصار البحري الذي أعادت واشنطن فرضه على إيران.



وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان، إن قواتها رصدت ناقلة النفط التجارية «إم/تي بيلما» (M/T Belma)، التي ترفع علم كوراساو، أثناء إبحارها في المياه الدولية باتجاه جزيرة خارك، مبينة أن الناقلة تجاهلت تحذيرات عدة وواصلت الإبحار في محاولة لخرق الحصار الأمريكي، ما دفع طائرة أمريكية إلى إطلاق صواريخ «هيلفاير» على مدخنة السفينة وتعطيلها.



وأفادت القيادة الأمريكية أن الناقلة لم تعد تواصل مسارها نحو إيران، دون الإشارة إلى وقوع إصابات بين أفراد طاقمها أو تقديم تفاصيل عن حجم الأضرار التي لحقت بها.



وذكرت القيادة المركزية أن القوات الأمريكية استأنفت تنفيذ الحصار البحري على السفن المتجهة إلى الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية عند الساعة الرابعة مساء (الثلاثاء) بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، الساعة 11 بتوقيت المنطقة.



وأفصحت القيادة المركزية الأمريكية أنه خلال أول 24 ساعة من تطبيق الإجراءات، أجبرت سفينتين تجاريتين على تغيير مسارهما بعد امتثالهما للتعليمات، فيما عطلت سفينة ثالثة لعدم امتثالها، متوعدة بمواصلة مراقبة حركة الملاحة البحرية.



وشددت القيادة المركزية الأمريكية في بيانها أنها على أهبة الاستعداد لضمان الالتزام الكامل بإجراءات الحصار البحري.