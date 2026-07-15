كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن روسيا مستعدة للتوقيع قريباً على اتفاق بشأن التسوية السلمية للصراع في أوكرانيا.



وقال ترمب في مقابلة مع «فوكس نيوز»، اليوم (الأربعاء): «أعتقد أنه (في إشارة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين) مستعد لعقد صفقة قريباً.. وهذا الأمر يتطلب طرفين، لكنه مستعد لعقد صفقة».



وكانت وزارة الدفاع الروسية، أعلنت اليوم، أن وسائط الدفاع الجوي الروسية اعترضت ودمرت 93 مسيّرة أوكرانية خلال الليل فوق أراضي مقاطعات عدة في البلاد.



وأفادت الوزارة في بيان نقلته وكالة «سبوتنك»، بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسي اعترضت ودمرت 93 طائرة مُسيّرة أوكرانية، فوق مقاطعات بيلغورود، وبريانسك، وكورسك، وروستوف، وموسكو، وإقليم كراسنودار، وجمهورية القرم، ومياه بحري آزوف والأسود.



وأكدت وزارة الدفاع أن القوات المسلحة التابعة لها واصلت قصف الموانئ الأوكرانية «أوديسا وتشورنومورسك ودنيبرو-بوغسكي» المستخدمة لإيصال الإمدادات إلى القوات المسلحة الأوكرانية.