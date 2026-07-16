أشعلت نائبة رئيس الأرجنتين فيكتوريا فيلارويل جدلاً واسعاً برسالة نشرتها قبل مواجهة منتخب بلادها أمام إنجلترا، أمس (الأربعاء)، ضمن منافسات دور نصف النهائي من بطولة كأس العالم 2026.

«الإنجليز قراصنة مغتصبون»

وكتبت فيكتوريا فيلارويل عبر حسابها على منصة «إكس»: «سنلعب أمام القراصنة المغتصبين، إنها ليست مباراة عادية، لن أكون دبلوماسية أو باردة المشاعر؛ فالمواجهة أمام الإنجليز تعني دائماً أكثر من مجرد مباراة، إنها تذكرنا بجزر المالوين (فوكلاند)، ودييغو مارادونا، كما أنها آخر بطولة لميسي، وهي أيضاً فرصة لوضع حد للمعتدين، تحيا الأرجنتين! سنواصل المطالبة بحقنا حتى آخر نفس».