حقق قائد منتخب إنجلترا هاري كين إنجازاً تاريخياً جديداً بعدما تواجد في التشكيلة الأساسية أمام الأرجنتين، اليوم (الأربعاء)، ضمن منافسات دور نصف النهائي من بطولة كأس العالم 2026.

كين الأكثر مشاركة بين لاعبي إنجلترا

وبحسب شبكة «سكواكا» المتخصصة في إحصائيات كرة القدم، أصبح كين أكثر اللاعبين الميدانيين مشاركةً في تاريخ منتخب إنجلترا، باستثناء حراس المرمى، بعدما رفع رصيده إلى 121 مباراة، محطماً الرقم القياسي السابق المسجل باسم المهاجم واين روني (120 مباراة).

ويظل حارس المرمى السابق بيتر شيلتون اللاعب الأكثر مشاركة بقميص منتخب إنجلترا برصيد 125 مباراة.

رابع هدافي المونديال

ويحتل كين المركز الرابع في ترتيب هدافي بطولة كأس العالم 2026 برصيد 6 أهداف، خلف ليونيل ميسي وكيليان مبابي (8 أهداف لكل منهما)، وإيرلينغ هالاند (7 أهداف).

إنجلترا تطارد اللقب الغائب

ويحمل منتخب الأرجنتين لقب النسخة الماضية من كأس العالم، فيما يبحث المنتخب الإنجليزي عن لقبه الثاني في البطولة، والأول منذ 60 عاماً، إذ يعود تتويجه الوحيد إلى نسخة 1966.