سيكون قائد المنتخب الأرجنتيني الأسطورة الكروية ليونيل ميسي في تحدٍ جديد خلال مسيرته الدولية مع «التانغو» عندما واجه منتخب بلاده نظيره الإنجليزي، إذ سيكون ميسي أمام موعد استثنائي وتاريخي، بخوض أول مواجهة في مسيرته أمام الأسود، في مباراة ربما تكون واحدة من أبرز المحطات في مسيرة أسطورة كرة القدم.



ورغم المسيرة الأسطورية لميسي، الذي خاض أكثر من 200 مباراة دولية بقميص الأرجنتين، وسجل 125 هدفاً، فإن جدول المباريات وتقاطع المشاركات الدولية، حالا طوال عقدين من الزمن دون مواجهة منتخب إنجلترا، ليأتي هذا اللقاء أخيراً، كأحد أكثر المحطات ندرة في مسيرته الأسطورية.



ويتصدر قائد الأرجنتين سباق هدافي البطولة برصيد 8 أهداف، بالتساوي مع الفرنسي كيليان مبابي، ورغم فشله في التسجيل أمام سويسرا، فإنه يواصل تعزيز مكانته بوصفه الهداف التاريخي لكأس العالم، ليبقى اللاعب الأكثر تأثيراً في تشكيلة منتخب بلاده.



وتحمل هذه المواجهة دلالة خاصة في مسيرة ميسي الدولية، إذ كان من الممكن أن يلتقي إنجلترا لأول مرة عام 2005، لكنه غاب عن المباراة الودية بين المنتخبين بسبب الإيقاف بعد طرده في أول ظهور دولي له، في واقعة غريبة في بداية مسيرته.



وكان ميسي قد شارك بديلاً أمام المجر في أغسطس 2005، في مباراته الدولية الأولى مع الأرجنتين، لكنه تلقى بطاقة حمراء بعد نحو 30 ثانية فقط، إثر احتكاك مع المدافع فيلموش فانتساك، ليُحرم من المشاركة أمام إنجلترا بعد أقل من ثلاثة أشهر في مواجهة ودية في جنيف، ومنذ ذلك الحين، غابت المواجهات التي تجمع بين الأرجنتين وإنجلترا.