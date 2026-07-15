تداولت وسائل إعلام عراقية (الأربعاء)، وثيقة تشير إلى أنها لوزارة المالية العراقية حول صدور توجيهات مصرفية جديدة بفرض عقوبات على شبكات تمويل تنظيم «داعش» وأشخاص وكيانات مرتبطة بـ«حزب الله» اللبناني.



وذكرت الوثيقة الصادرة عن الصندوق العراقي للتنمية الخارجية التابع للوزارة أن الإجراء يأتي بناء على كتابين رسميين صادرين عن وزارة الخارجية، دائرة أمريكا في 30 يونيو الماضي، ومكتب وزير المالية في أوائل يوليو الجاري.

صورة من الوثيقة المتداولة

وأفادت الوثيقة أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على ثلاثة أشخاص وستة كيانات في أوروبا والشرق الأوسط وغرب أفريقيا، لقيامهم بتسهيل التحويلات المالية لصالح تنظيم «داعش».



وشملت القرارات عدداً من الكيانات المرتبطة بـ«حزب الله» اللبناني بموجب الأمر التنفيذي الأمريكي المعدل رقم (13224) الخاص بمكافحة الإرهاب، بهدف ملاحقة واستهداف شبكات التمويل والدعم اللوجستي التي يعتمد عليها الحزب.



وذكرت الوثيقة التي تحمل توقيع رئيس الصندوق العراقي للتنمية الخارجية ظافر مهدي عبدالله، ومدير عام الدائرة الاقتصادية بالوكالة نادية رشيد علي، أنه جرى تعميم القرار على الدوائر والمصارف والهيئات والشركات التابعة لوزارة المالية للاطلاع واتخاذ ما يلزم، ولم يعرف بعد ما إذا كانت الوثيقة المتداولة صحيحة.