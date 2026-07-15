أجلت محكمة سورية، اليوم (الأربعاء)، محاكمة وسيم الأسد، ابن عم بشار الأسد المتهم بجرائم عدة بحق الشعب السوري خلال عهد نظام بشار الأسد، إلى 22 يوليو الجاري.



ووفق الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)، حددت محكمة الجنايات الرابعة في القصر العدلي بدمشق، موعد الجلسة القادمة لاستكمال الإجراءات القضائية، مشيرة إلى أن المحكمة عقدت ثاني جلسات المتهم وسيم الأسد، وذلك بحضور ممثلين عن منظمات حقوقية وطنية ودولية.



وأضافت أن القاضي فخرالدين مصطفى العريان ترأس الجلسة التي عقدت بصورة مغلقة، وخصصت للاستماع إلى أقوال شهود الحق العام، إذ أدلى الشهود بإفاداتهم أمام هيئة المحكمة، وقدموا شهاداتهم في مواجهة المتهم ضمن إطار إجراءات الإثبات القضائي، بما يعزز استكمال نظر المحكمة في الوقائع والتهم المسندة إليه وفق الأصول القانونية.



وتأتي جلسات الاستماع إلى شهود الحق العام ضمن المراحل الأساسية في المحاكمة، إذ تمثل إحدى وسائل الإثبات التي تعتمد عليها المحكمة في تكوين قناعتها القضائية، من خلال مناقشة الشهادات وربطها بالأدلة والقرائن الواردة في ملف الدعوى، مع كفالة حق الدفاع في مناقشتها وفق الضمانات التي يكفلها القانون.



وكانت المحكمة عقدت أولى جلسات المحاكمة في 24 يونيو الماضي، وتلا القاضي العريان لائحة الاتهام التي تضمنت إدارة وتشكيل مجموعات مسلحة غير نظامية بتكليف من العميد «غياث دلا»، قائد لواء في الفرقة الرابعة التابعة للنظام البائد بقيادة ماهر الأسد، منذ مطلع عام 2011، ومشاركتها في عمليات عسكرية استهدفت مناطق مدنية في الغوطة الشرقية، ولا سيما بلدة المليحة، وأسفرت عن مقتل عدد كبير من المدنيين.



وعقدت محكمة الجنايات الرابعة، أمس (الثلاثاء)، جلستها الخامسة للنظر في الدعوى المقامة بحق المتهم عاطف نجيب، بارتكاب جرائم بحق الشعب السوري خلال عهد النظام البائد.



ويواصل القضاء السوري إجراء محاكمات بحق متهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب السوري خلال عهد نظام الأسد، بدأت في 26 أبريل الماضي بمحاكمة عاطف نجيب، ضمن مسار يهدف إلى كشف الحقيقة، وإنصاف الضحايا، ومحاسبة المتورطين وفق الأصول القضائية.