في عملية أمنية نوعية، تمكنت القوات السورية من القبض على العقيد أحمد حبيب علي، المختص بالأسلحة الكيميائية، والمسؤول السابق عن مستودعات غاز السارين والتصنيع الكيميائي خلال عهد نظام بشار الأسد، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السورية «سانا» اليوم (الأربعاء)، عن مصدر في وزارة الداخلية، الذي أكد أن العملية تمت في محافظة اللاذقية.



وينحدر المتهم إلى بلدة حرف المسيترة بريف القرداحة، وشغل منصب رئيس مركز الدراسات والبحوث العلمية، وكان مسؤولاً عن مستودعات غاز السارين والتصنيع الكيميائي في الوحدة (417).



ووفقاً لما أسفرت عنه التحقيقات الأولية يُعد المتهم أحد الضباط الذين أشرفوا على تصنيع نحو 20 قنبلة محمّلة بغاز السارين تزن كل منها 250 كغ استُخدمت في هجمات استهدفت مدناً وبلدات سورية خلال عامي 2013 و2017.



ولا تزال التحقيقات مستمرة لكشف وتوثيق جميع الجرائم المنسوبة إليه، تمهيداً لإحالته إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.



وكان وزير الداخلية أنس خطاب، أعلن في شهر أبريل الماضي إلقاء القبض على اللواء عدنان عبود حلوة، أحد أبرز الضباط المسؤولين عن مجزرة الكيماوي في الغوطة الشرقية العام 2013.