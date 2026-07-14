فيما أكدت وسائل إعلام إيرانية دوي انفجارات عنيفة في عدد من محافظات البلاد، أكد مسؤول أمريكي اليوم (الثلاثاء)، تنفيذ القوات الأمريكية غارات إضافية على أهداف عسكرية في إيران للقضاء على التهديدات الناشئة.



وأوضح المسؤول أن عدد الغارات كان محدوداً، مبيناً أن القوات نفذت موجة هجمات واسعة النطاق أمس واستهدفت أنظمة الدفاع الساحلي ومواقع الصواريخ والطائرات المسيّرة، فضلاً عن القدرات البحرية في مواقع متفرقة في إيران، من بينها بوشهر وشاه بهار وجاسك وكنارك وأبو موسى وبندر عباس.



بدورها، قالت القيادة المركزية الأمريكية إن الجولة الإضافية من الضربات الجوية على إيران تهدف إلى مواصلة تقويض قدرات إيران على مهاجمة السفن في مضيق هرمز وتأتي في وقت تستعد القوات لاستئناف الحصار البحري على موانئ وسياحل إيران.



وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية، استئناف فرض الحصار البحري على إيران، مؤكدة نشر أكثر من 20 سفينة حربية أمريكية ومئات المقاتلات في الشرق الأوسط.



وأشارت إلى أن قواتها قادرة على توجيه ضربات فتاكة وعلى أهبة الاستعداد لذلك.



في المقابل، ذكر التلفزيون الإيراني أن 6 انفجارات دوت غرب مدينة بندر عباس، فيما دوت انفجارات بين قرية طاهرويي وسيريك جنوبي البلاد.



وفي محافظة خوزستان الإيرانية قال مسؤول محلي إن 3 نقاط تعرضت للاستهداف في محيط مدينة أهواز جنوب غربي البلاد.



من جهته، قال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي، إن السيادة على مضيق هرمز أهم من الملف النووي، معتبراً أن «الإجراءات التي اتخذوها في مضيق هرمز كانت مطابقة لمذكرة التفاهم، وبعد الاعتداءات الأمريكية لا يوجد الآن أي تعهدات للتنفيذ بموجب مذكرة التفاهم، لا بالنسبة لنا ولا لأمريكا». ونفى آبادي تقديم بلاده أي طلب للتفاوض مع أمريكا.