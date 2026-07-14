أعرب مجلس الوزراء الكويتي اليوم (الثلاثاء) عن إدانته واستنكاره للعدوان الذي تشنه إيران والفصائل الموالية لها في العراق على دولة الكويت، من خلال الاعتداءات التي استهدفت عدداً من المراكز الحدودية ومنصة حفر بحرية تابعة لشركة نفط الكويت، ما أسفر عن وقوع إصابات بشرية وخسائر مادية.



وأكد المجلس الذي عقد برئاسة رئيس الوزراء الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح أن استمرار العدوان الذي تشنه إيران ووكلاؤها في العراق هو انتهاك لسيادة دولة الكويت وتهديد لأمن وسلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها، وتحدٍ للشرعية الدولية وقرار مجلس الأمن رقم (2817) لعام 2026، وتقويض للجهود الإقليمية والدولية الرامية لتحقيق أمن المنطقة واستقرارها.



وشدد المجلس على حق دولة الكويت في اتخاذ ما تراه مناسباً من إجراءات لصَون سيادتها والحفاظ على أمنها واستقرارها، وذلك وفقاً لأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.



وأعرب مجلس الوزراء الكويتي عن إدانته للاعتداءات التي تستهدف القنصلية العامة لدولة الكويت في مدينة البصرة، في انتهاك لحرمة القنصلية وتقويض لجهود الحكومة العراقية الرامية للوفاء بالتزاماتها الدولية المنصوص عليها في اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية (1963)، لا سيما المادة (31) التي تلزم الدولة المضيفة باتخاذ التدابير اللازمة لضمان الحماية الكاملة لمقار البعثات القنصلية. ورغم الجهود المبذولة من الحكومة العراقية لمحاولة التصدي لهذه الاعتداءات، فإن مجلس الوزراء يؤكد على ضرورة اتخاذ الحكومة العراقية إجراءات فورية وحاسمة لمحاسبة المتورطين وضمان عدم تكرارها.



وفي سياق متصل، أعرب مجلس الوزراء عن إدانته للاعتداءات الإيرانية التي استهدفت مملكة البحرين وسلطنة عمان ودولة قطر والمملكة الأردنية الهاشمية، في تصعيد وانتهاك لسيادة هذه الدول وسلامة أراضيها. وأكد المجلس تضامن دولة الكويت التام مع الدول الشقيقة ودعمها للإجراءات التي تتخذها لصَون أمنها واستقرارها وحماية سيادتها، مشدداً على أن استمرار هذه الممارسات يهدد أمن المنطقة واستقرارها.



وجددت الكويت مطالبتها لإيران بالكف عنها واحترام سيادة الدول وحل الخلافات بالوسائل السلمية.



كما أعرب مجلس الوزراء عن إدانته للاعتداء الإيراني الذي استهدف ناقلتي نفط إماراتيتين أثناء عبورهما مضيق هرمز، ما أسفر عن مقتل أحد أفراد الطاقم وإصابة عدد آخر، في انتهاك للقانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم (2817)، وتهديد لأمن الملاحة البحرية وإمدادات الطاقة العالمية. وأكد وقوف دولة الكويت إلى جانب دولة الإمارات العربية المتحدة وتأييدها لإجراءاتها في حماية أمنها.



من جانب آخر، أعرب مجلس الوزراء عن إدانته للاعتداءات التي شنتها مليشيا الحوثي باستخدام الصواريخ الباليستية مستهدفة المنطقة الجنوبية في المملكة العربية السعودية، في انتهاك لسيادة المملكة وسلامة أراضيها. وأكد تضامن دولة الكويت مع المملكة العربية السعودية ووقوفها إلى جانبها ودعمها للإجراءات التي تتخذها لصَون سيادتها وحماية شعبها.



كما أعرب مجلس الوزراء عن إدانته للاستهداف الإيراني لناقلة سعودية أثناء عبورها مضيق هرمز، وما يمثله من انتهاك للقانون الدولي وتهديد لأمن الملاحة البحرية واستقرار إمدادات الطاقة العالمية، وجدد المجلس تأكيد موقف دولة الكويت الداعم لأمن المملكة العربية السعودية ورفضها لأي اعتداء يمس أمنها.