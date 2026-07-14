طالب مجلس الشورى وزارة التعليم بتطوير مؤشر لقياس جاهزية الأطفال في سن الطفولة المبكرة للانتقال إلى المرحلة الابتدائية بما يدعم استمرارية التعلم وتقليل الفجوات.

كما دعا المجلس، في جلسته أمس برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل السلمي، الوزارة إلى دراسة وضع آليات وسياسات للاستفادة من خبرات المتقاعدين من المعلمين والمعلمات ليكونوا مورداً مستداماً للمنظومة التعليمية، وتطوير آليات تنظيم حضور الهيئة التعليمية في المدارس بما يراعي طبيعة العملية التعليمية، وتعزيز كفاءة «منصة مدرستي» من خلال التوسع في توظيف التقنيات الناشئة بما يدعم نموذج «المدارس الذكية» ويعزز جاهزية النظام التعليمي للتعامل مع الحالات الاستثنائية والأزمات الطارئة.

وناقش المجلس التقرير السنوي لوزارة الصحة، وأبدى عدد من أعضاء المجلس ملاحظات وآراء، إذ دعا الدكتور هاني أبوراس الوزارة إلى وضع إطار لحوكمة مشاركة الأنظمة الذكية في الرعاية الطبية بما يكفل وضوح الأدوار المهنية ومرجعية اتخاذ القرار الطبي. وطالب الدكتور عبدالله الوقداني الوزارة بالعمل على تحسين بيئة العمل؛ لضمان زيادة الرضا الوظيفي واستدامة الموارد البشرية في مجال التمريض، فيما دعا الدكتور حسن الحازمي لرفع نسبة توطين مهنة الصيدلة ومعالجة التحديات التي تحد من استقطاب الكفاءات الوطنية في القطاع الخاص.

حوكمة مطالبات المرافق الصحية

طالب المجلس مركز التأمين الصحي الوطني بوضع آليات لتراتبية التغطية الصحية بين المركز والجهات التأمينية وحوكمة مطالبات المرافق الصحية الحكومية بما يضمن عدم تحمل تلك المرافق أو المركز تكاليف ناجمة عن تعثر صرف المطالبات المستحقة أو تأخرها، وتطوير الإجراءات بما يضمن استمرارية الرعاية والعلاج دون انقطاع للمصابين بالأمراض المزمنة المتقدمة والمعقدة ذات الحاجات الصحية المستمرة، وحوكمة مسارات الإحالات للعلاج في المؤسسات الصحية الخاصة والعلاج في الخارج.

ربط الصيدليات بنظام التتبع

طالب المجلس الهيئة العامة للغذاء والدواء باستكمال ربط جميع الصيدليات في نظام التتبع الإلكتروني للمستحضرات الصيدلانية، وتطوير آليات رقابية وتوعوية للحد من تداول المنتجات العشبية غير المسجلة والترويج لها في محلات العطارة، ومعالجة التحديات التنظيمية المرتبطة بتداول الحليب ومنتجات الألبان الصادرة من المزارع والأسر المنتجة بما يحقق التوازن بين دعم المنتجين وضمان سلامة الغذاء. وطالب المجلس هيئة الهلال الأحمر السعودي بتعريف المجتمع بالحالات التي تستدعي طلب الخدمات الإسعافية العاجلة وزيادة جهودها في التوعية الوقائية.

جذب الرياضيين

لمقاعد الجامعات

دعا المجلس وزارة الرياضة إلى دراسة تخصيص مقاعد في الجامعات السعودية لجذب الرياضيين المميزين، وتحديد العوامل المؤثرة في الحضور الجماهيري للمسابقات الرياضية، وتبني برامج ومبادرات لرفع معدلاته. كما طالب الهيئة العامة للإحصاء بوضع سياسة استخدام البيانات الإحصائية للسجلات الإدارية بما يعزز إنتاج المؤشرات، ويدعم تكامل المنظومة الإحصائية الوطنية، وبناء مؤشرات موحدة لقياس أثر البيانات الإحصائية على السياسات العامة بما يعظم أثر القيمة التنموية للبيانات. وطالب المجلس وزارة البلديات والإسكان بدراسة تطوير مبادرة لإعادة تأهيل الأحياء ذات الخدمة الأقل وفق أعلى معايير التصميم والتخطيط العمراني، وإيجاد مصادر تمويل لدعم برنامج الإسكان التنموي، ورفع مستوى السلامة المرورية على الطرق داخل المدن، وتقييد زراعة الأشجار ذات الأثر السلبي على صحة السكان والبنية التحتية الحضرية.