صعّد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لهجته تجاه إيران، مؤكداً أن الولايات المتحدة لن تسمح لطهران بامتلاك سلاح نووي، ومعلناً أن القوات الأمريكية تفرض سيطرتها على مضيق هرمز، في وقت تتسارع فيه التطورات الميدانية داخل إيران مع ورود أنباء عن انفجارات في عدة مناطق، وإصابة ناقلة نفط، وسط تصاعد المخاوف من اتساع رقعة المواجهة وتأثيرها على أمن الملاحة وإمدادات الطاقة العالمية.

ترمب: نهاجم إيران ونسيطر على مضيق هرمز

وقال ترمب إن الولايات المتحدة تهاجم إيران في هذه الأثناء، مشدداً على أن بلاده لن تسمح لها بامتلاك سلاح نووي. وأضاف أن واشنطن تسيطر على مضيق هرمز، معتبراً أن الدول كانت تخشى إيران في السابق، لكنها أصبحت أقل خوفاً بعدما قوضت الولايات المتحدة قدراتها. وأشار إلى أن طهران قد تحاول إثارة المتاعب أو الإقدام على خطوات غير محسوبة، إلا أن الإدارة الأمريكية «تسيطر على الوضع»، بحسب تعبيره.

إصابة ناقلتي نفط وتحركات في مضيق هرمز

وفي تطور متصل، أعلن الحرس الثوري الإيراني تعرض ناقلتي نفط لإصابات في مضيق هرمز بعد تجاهلهما تحذيرات صادرة عن مركز مراقبة أمن الملاحة. كما نقل عن الجيش الأمريكي أنه حذر عدداً من السفن، ودفع بعضها إلى تغيير مسارها بعد محاولة العبور عبر ممر وصفه بأنه غير قانوني في المضيق.

انفجارات وقصف داخل الأراضي الإيرانية

ميدانياً، أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي انفجار ضخم في مدينة بوشهر جنوب البلاد، فيما تحدثت تقارير عن قصف أمريكي استهدف عدة مناطق في مدينة العميدية بمحافظة الأهواز، إلى جانب تداول صور قيل إنها توثق استهداف مواقع تابعة للحرس الثوري في جزيرة كيش.

وفي محافظة خوزستان، نقلت وكالة «مهر» عن مسؤول محلي أن الهجمات الأمريكية أسفرت عن إصابة أربعة أشخاص في مدينة العميدية.

البحرين ترفع مستوى التأهب

وعلى وقع التصعيد، أعلنت البحرين انطلاق صفارات الإنذار، فيما دعت وزارة الداخلية المواطنين والمقيمين إلى التوجه إلى أقرب مكان آمن، في إجراء احترازي يعكس اتساع دائرة التوتر في المنطقة.

النفط يرتفع مع تنامي المخاوف

وانعكس التصعيد العسكري سريعاً على الأسواق، إذ ارتفعت عقود خام النفط الأمريكي بأكثر من 1% لتتجاوز 79 دولاراً للبرميل، مدفوعة بمخاوف المستثمرين من اضطراب حركة الملاحة في مضيق هرمز، أحد أهم الممرات الاستراتيجية لنقل النفط في العالم.