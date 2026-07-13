أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم (الإثنين)، إعادة فرض الحصار على إيران، مؤكداً أن مضيق هرمز مفتوح. وكتب ترمب على منصته «تروث سيشال»: «مضيق هرمز مفتوح وسيظل مفتوحاً، سواء بموافقة إيران أو دونها».

وأضاف: «نعيد فرض الحصار الإيراني، وسُمي بهذا الاسم لأنه يستهدف فقط السفن الإيرانية أو السفن التابعة لعملائها، ويمنعها من الدخول إلى المضيق أو الخروج منه». واستثنى ترمب جميع الدول الأخرى من عدم دخول مضيق هرمز قائلاً: «أما جميع الدول الأخرى فستتمتع بحق استخدام المضيق بحرية وعدالة».

وأفصح ترمب عن مسمى العمليات التي تقودها بلاده في مضيق هرمز قائلاً: «من الآن فصاعداً، ستُعرف الولايات المتحدة باسم «حارس مضيق هرمز»، ولكن من باب العدالة، ستتقاضى تعويضاً بنسبة 20% من قيمة جميع الشحنات المنقولة؛ لتغطية جميع التكاليف اللازمة لأداء مهمة توفير السلامة والأمن في هذا الجزء شديد التقلب من العالم»، لافتاً إلى أنها ستبدأ إجراءات التنفيذ وتشكيل الآلية اللازمة فوراً.

ورجح ترمب في مقابلة مع فوكس نيوز، مقتل مجتبى خامنئي، قائلاً: «أرجح بنسبة 90% أن مجتبى خامنئي قتل».

وأشار إلى أنه لا فرصة أمام إيران لإعادة بناء قدراتها العسكرية، موضحاً أن بلاده ستبدأ بإجراءات حماية مضيق هرمز فوراً.

وكان ترمب قال في وقت سابق الولايات المتحدة كان لديها اتفاق مع إيران وهم نقضوه وسنكون حراس المضيق، مضيفاً: «سنتقاضى رسوماً مقابل حراسة المضيق». وأكد ترمب سيطرة الولايات المتحدة على المضيق. في غضون ذلك، نددت وزارة الخارجية الألمانية بهجمات إيران على السفن التجارية في مضيق هرمز وعلى دول المنطقة، مؤكدة دعمها المستمر للاستئناف السريع والكامل لحركة الشحن الدولي عبر مضيق هرمز. وشددت على ضرورة العودة لوقف إطلاق النار واستئناف المفاوضات.

في المقابل، قالت القيادة العسكرية الإيرانية العليا المشتركة إن طهران لن تسمح لأمريكا بالتدخل في إدارة مضيق هرمز، مضيفة: «سنواجه بشدة أي محاولة من جانب أمريكا لتسهيل عبور المضيق دون إذن إيراني».