فيما تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي أخيراً أنباء عن توقف تصوير مسلسل «بنت وداد» بطولة الفنانة المصرية هنا الزاهد، أكدت المنتجة مها سليم استمرار تصوير المسلسل بصورة طبيعية وفق الجدول الزمني المحدد. وشددت على أن جميع تلك الأنباء التي تحدثت عن توقف العمل أو تعليقه لا أساس لها من الصحة ولا تعكس حقيقة سير الإنتاج.

حقوق المسلسل

وأكّدت سليم، في بيان رسمي أصدرته، امتلاكها كامل حقوق الاستغلال المالي للمسلسل، الذي كتبه المؤلف أحمد عادل. وأشارت إلى أن المخرج محمد بكير هو المخرج الوحيد المتعاقد رسمياً على المشروع، وأي اتفاقات أخرى أبرمت بين أطراف مختلفة لا ترتب أي التزامات قانونية على شركة الإنتاج. ودعت منصات التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة قبل تداول أي أخبار تتعلق بالمسلسل، مؤكدة أن أي تطورات تخص العمل سيتم الإعلان عنها عبر المصادر الرسمية فقط.

10 حلقات

ويتكون مسلسل «بنت وداد» من 10 حلقات ويعرض قريباً عبر إحدى المنصات الرقمية، وهو من تأليف أحمد عادل، وإخراج محمد بكير، وبطولة هنا الزاهد، ومحمد علاء، وسوسن بدر، وبسنت شوقي، وسلوى عثمان.