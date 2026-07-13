أنهت الفنانة المصرية جوري بكر الجدل المثار حول تصريحاتها الأخيرة عن زواج الأشخاص من ذوي الهمم، بعدما قدمت اعتذاراً رسمياً، موضحة أنها لم تقصد الإساءة وأن ما حدث كان نتيجة سوء فهم، وذلك عقب الانتقادات التي صاحبت تصريحاتها بالتزامن مع زفاف الناشطة سما رامي.

اعتذار وتهنئة

وقالت جوري في منشور عبر حسابها على «إنستغرام» إنها لم تكن تقصد الإساءة إلى أي شخص، مشيرة إلى أن تصريحاتها فُهمت على غير ما كانت تقصده. وأضافت: «أعتذر بكل احترام إذا تسبب حديثي في إزعاج أي شخص، ولم أقصد أبداً الإساءة أو التقليل من أحد».

واختتمت رسالتها بتوجيه التهنئة إلى العروسين، متمنية لهما حياة سعيدة، معربة عن رغبتها في تهنئتهما شخصياً وتقديم الورود لهما، مؤكدة أن المحبة والاحترام أكبر من أي سوء فهم.

بداية الأزمة

بدأت الأزمة بعد تصريحات أدلت بها جوري بكر علقت خلالها على زواج الأشخاص ذوي الهمم، وذلك بالتزامن مع احتفال الناشطة سما رامي بزفافها، إذ أعربت عن رفضها لهذا النوع من الزيجات، معتبرة أن الأشخاص من ذوي الهمم أطفال أبرياء ولا يصلحون للزواج.

وشنت منصات التواصل الاجتماعي هجوماً واسعاً على جوري بكر عقب تداول تصريحاتها، التي تساءلت فيها: «هل هذا في شرع ربنا؟ هل هؤلاء يجب عليهم الزواج؟ أم الناس تأخذ الكلام على مزاجها؟»، ما أثار موجة كبيرة من الانتقادات والجدل.