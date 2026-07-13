نفى الفنان اللبناني محمد شاكر صحة الصور ومقاطع الفيديو التي تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي، أخيراً، والمنسوبة إلى والده الفنان فضل شاكر، مؤكداً أن جميعها لا توثق أي ظهور حديث أو رسمي له.

لم يظهر بعد

وأوضح محمد شاكر، عبر حسابه على «إنستغرام»، أن جميع المواد المتداولة تعود إلى فترات سابقة، وتم إنتاج بعضها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، مؤكداً أن والده لم يظهر لجمهوره بأي صورة أو مقطع فيديو جديد وأن كل ما ينشر بهذا الشأن لا يمت للحقيقة بصلة، داعياً مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة قبل تداول أي محتوى يتعلق بوالده، مطالباً بالاعتماد على المصادر الرسمية وعدم المساهمة في نشر معلومات أو صور غير موثوقة قد تؤدي إلى تضليل المتابعين.

راحة وهدوء

واختتم رسالته بمناشدة جمهور فضل شاكر احترام الظروف الحالية التي يمر بها والده، مؤكداً أنه بحاجة إلى فترة من الهدوء والراحة قبل العودة للظهور والتواصل مع جمهوره، على أن يكون ذلك في الوقت الذي يراه مناسباً.

إطلاق سراح

وقررت المحكمة العسكرية اللبنانية إخلاء سبيل فضل شاكر في أربع قضايا كانت منظورة بحقه، وذلك بعد قبول الطلب المقدم من فريق الدفاع مقابل كفالات مالية حددتها المحكمة بقيمة 100 مليون ليرة لبنانية عن كل قضية، إضافة إلى 200 مليون ليرة في ملف عبرا.