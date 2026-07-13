فيما ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن 10 انفجارات عنيفة سُمع دويها في سيريك بمحافظة هرمزجان وبندر عباس جنوب إيران، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية في الساعات الأولى اليوم (الإثنين) بدء جولة جديدة من القصف على إيران.



وكتبت القيادة على حسابها في «إكس»: «في الساعة 5 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة اليوم، بدأت قوات القيادة المركزية الأمريكية في إطلاق المزيد من الضربات ضد إيران لمواصلة تدهور قدرتهم على مهاجمة البحارة المدنيين والسفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز بحرية»، موضحة أن القائد الأعلى (ترمب) أصدر توجيهات بإجراء هذه الضربات لمحاسبة القوات الإيرانية.



وأعلن التلفزيون الإيراني، دوي عدة انفجارات قرب سيريك بمحافظة هرمزجان جنوب شرقي إيران، في حين قالت وكالة «فارس» الإيرانية إن أكثر من 10 انفجارات سُمع دويها في مدينتي بندر عباس وسيريك بمحافظة هرمزجان جنوبي إيران، قرابة الساعة 12:30 بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي، مبينة أن المواقع الدقيقة للانفجارات لم تتضح بعد.



وأشارت إلى أنها تواصل التحقق من تفاصيلها، على أن تنشر معلومات إضافية لاحقاً.



في غضون ذلك، نقلت وكالة «تسنيم» للأنباء، عن منظمة الطاقة الذرية الإيرانية نفيها القاطع لتقارير بتعرض أجزاء من محطة بوشهر النووية لهجوم، مؤكدة أن محطة بوشهر تعمل في ظروف طبيعية وآمنة ومستقرة.



وأشارت إلى أن جميع الوحدات والمنشآت التابعة للمحطة تواصل عملها بصورة طبيعية دون أي انقطاع، وفق الإجراءات والبرامج المعتادة.



وكانت القيادة المركزية الأمريكية قد أعلنت في وقت سابق أمس، أن قواتها أنهت ثالث جولة من الضربات ضد إيران، رداً على الهجمات الإيرانية على السفن التجارية في مضيق هرمز.