صعّدت إيران من لهجتها العسكرية في مضيق هرمز، معلنة إغلاق المضيق حتى إشعار آخر، بالتزامن مع إعلان الحرس الثوري تنفيذ إطلاق نار تحذيري على سفينة تجارية قال إنها أبحرت في مسار غير مصرح به، وسط تأكيدات أمريكية بوقوع الحادث دون تسجيل أضرار.

إعلان إيراني بإغلاق المضيق

أعلن مسؤولون إيرانيون، بحسب وسائل إعلام رسمية، إغلاق مضيق هرمز حتى إشعار آخر، مؤكدين أن القرار سيستمر إلى حين انتهاء ما وصفوه بـ«التدخلات الأمريكية» في المنطقة.

وشددت بحرية الحرس الثوري على أنها لن تسمح لأي سفينة بالمرور عبر المضيق خلال فترة الإغلاق.

إطلاق نار تحذيري على سفينة

وقال الحرس الثوري الإيراني إنه أطلق طلقات تحذيرية باتجاه سفينة تجارية حاولت الإبحار عبر مسار غير مصرح به في مضيق هرمز، مضيفاً أن السفينة تعرضت لتعطيل في أنظمتها وأُوقفت.

واشنطن: صاروخ أصاب السفينة دون أضرار

في المقابل، نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي أن الحرس الثوري الإيراني أطلق صاروخاً على سفينة تجارية أثناء عبورها مضيق هرمز، إلا أن الصاروخ لم يلحق أضراراً بالسفينة.

كما أفاد مسؤول أمريكي، وفقاً للتقارير، بأن الحادث بدأ بإطلاق نار تحذيري من جانب الحرس الثوري على السفينة خلال محاولتها عبور المضيق.

تصعيد يهدد الملاحة الدولية

يمثل مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية في العالم لنقل النفط والتجارة، ويثير أي تصعيد عسكري فيه مخاوف واسعة من اضطراب حركة الملاحة وإمدادات الطاقة العالمية، في ظل استمرار التوتر بين إيران والولايات المتحدة.