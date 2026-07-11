هدايا بالملايين لنجوم منتخب مصر بعد الإنجاز المونديالي

أهدى أحد رجال الأعمال بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم سيارات فاخرة، تقديراً للأداء المشرف الذي قدمه الفريق في بطولة كأس العالم 2026، وتحقيقه إنجازاً تاريخياً بالتأهل إلى دور الـ16.

تكريم يشمل جميع أفراد البعثة

وتشمل المبادرة جميع أفراد بعثة المنتخب، من اللاعبين وأعضاء الجهازين الفني والإداري، إلى جانب الطاقم الطبي، عرفاناً بجهودهم، وإيماناً بأن النجاح هو ثمرة العمل الجماعي.

مكافآت مالية

كما أكد الإعلامي عمرو أديب أن رجل أعمال آخر سيقدم مكافآت مالية للاعبي منتخب مصر، تقديراً لظهورهم المشرف في المونديال.

مشوار مصر في المونديال

واستهل منتخب مصر مشواره في بطولة كأس العالم 2026، المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، بتعادل ثمين مع بلجيكا بنتيجة 1-1، ثم فاز على نيوزيلندا 3-1 في الجولة الثانية، وتعادل مع إيران 1-1، ليتجاوز دور المجموعات للمرة الأولى في تاريخه، بعد احتلاله وصافة المجموعة السابعة برصيد 5 نقاط.

وفي دور الـ32، فاز المنتخب المصري على نظيره الأسترالي بركلات الترجيح بنتيجة 4-2، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

وكان منتخب مصر قاب قوسين أو أدنى من العبور إلى ربع النهائي على حساب بطل العالم منتخب الأرجنتين، لكنه فرط في تقدمه 2-0، لينتهي اللقاء بفوز قاتل للتانغو بنتيجة 3-2 الثلاثاء الماضي.