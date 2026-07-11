توصل نادي برشلونة الإسباني إلى اتفاق مع الأهلي المصري لمواجهته في مباراة كأس جوان غامبر الودية، قبل انطلاق الموسم الجديد 2026-2027، بحسب ما أوردته صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية. وتُعد كأس جوان غامبر بطولة ودية ينظمها نادي برشلونة قبل بداية كل موسم، تكريماً لمؤسس النادي السويسري جوان هانز غامبر، وأقيمت نسختها الأولى عام 1966. وأوضحت الصحيفة أن المباراة ستقام يوم 19 أغسطس القادم على ملعب «كامب نو»، معقل النادي الكتالوني، إذ تربط الناديين علاقة جيدة بعد صفقة انتقال المهاجم الشاب حمزة عبد الكريم من الأهلي إلى برشلونة. وتابعت الصحيفة: «سيواجه برشلونة نادياً قوياً جداً يتمتع بحضور بارز في مصر، في خطوة إستراتيجية لفتح هذه السوق الضخمة، علماً بأن عدد سكان مصر يبلغ نحو 110 ملايين نسمة، ويُعد الأهلي أهم نادٍ في مصر، وأحد أكثر الأندية تتويجاً بالألقاب في العالم». محلياً، فاز الأهلي بالدوري المصري الممتاز 45 مرة، وكأس مصر 39 مرة، وكأس السوبر المصري 15 مرة، ما يجعله الفريق الأكثر تتويجاً بهذه البطولات، والنادي المصري الأكثر فوزاً بالألقاب المحلية. على الصعيد القاري، فاز الأهلي بدوري أبطال أفريقيا 12 مرة، ليصبح الفريق الأكثر تتويجاً في تاريخ البطولة، كما توج بكأس الكؤوس الأفريقية 4 مرات، وكأس السوبر الأفريقي 8 مرات، وكأس الكونفدرالية الأفريقية مرة واحدة عام 2014.