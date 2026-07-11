يواصل ميكيل ميرينو إثبات قيمته مع المنتخب الإسباني، بعدما فرض نفسه لاعبًا حاسمًا في الأدوار الإقصائية من كأس العالم 2026، بتسجيله هدفين قاتلين قادا «لا روخا» إلى مواصلة المشوار نحو اللقب.



وافتتح ميرينو مسلسل أهدافه الحاسمة بتسجيل هدف الفوز في الدقيقة 91 أمام البرتغال في دور الـ16، قبل أن يعود ويهز الشباك مجددًا بهدف قاتل في الدقيقة 88 أمام بلجيكا في الدور ربع النهائي.



وبات لاعب وسط إسبانيا متخصصًا في الحسم خلال اللحظات الأخيرة، إذ منح منتخب بلاده انتصارين ثمينين بأهداف متأخرة، ليؤكد دوره المؤثر في مشوار إسبانيا نحو المنافسة على التتويج بكأس العالم 2026.