تأهل المنتخب الإسباني إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم 2026، بعدما فاز على نظيره البلجيكي بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الدور ربع النهائي. وبهذا يواصل «لا روخا» مشواره الناجح نحو المنافسة على اللقب العالمي.



ودخل المنتخب الإسباني المباراة بقوة وفرض سيطرته على مجريات اللعب، ونجح في افتتاح التسجيل عند الدقيقة 30 عبر لاعب الوسط فابيان رويز، الذي استغل أفضلية فريقه ومنح إسبانيا التقدم. ولم يتأخر الرد البلجيكي، إذ أدرك شارل دي كيتيلار التعادل في الدقيقة 41، لينتهي الشوط الأول بنتيجة 1-1.



وفي الشوط الثاني، تبادل المنتخبان المحاولات بحثًا عن هدف التأهل، وسط إثارة وندية بين الطرفين، قبل أن يظهر ميكيل ميرينو في الوقت الحاسم ويحرز هدف الفوز لإسبانيا في الدقيقة 88، مؤكداً قدرته على حسم المباريات الكبرى بأهدافه المتأخرة.



وبهذا الانتصار، يواصل المنتخب الإسباني عروضه القوية في البطولة، بعدما تجاوز البرتغال في دور الـ16، ثم أقصى بلجيكا في ربع النهائي، ليحجز مقعده في المربع الذهبي، حيث سيكون على موعد مع مواجهة مرتقبة أمام المنتخب الفرنسي من أجل حجز بطاقة التأهل إلى نهائي كأس العالم 2026.