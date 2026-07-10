في الوقت الذي كانت فيه الجماهير المغربية والعربية تعيش ليلة حزينة ومظلمة، بعد تبخر حلم «أسود الأطلس» في ربع نهائي المونديال إثر الخسارة أمام فرنسا بهدفين دون رد، خرج حارس العرين المغربي ياسين بونو في ظهور إعلامي صادم وغير متوقع، فجّرت بركاناً من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي.

فبدل أن يغرق في البكاء على ضياع حلم المربع الذهبي، أو يتحدث عن مرارة الانكسار المغربي، فاجأ بونو الجميع بالالتفات صوب قمة أخرى حابسة للأنفاس، ليتغزل علناً وبكلمات مثيرة بما فعله النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بمنتخب مصر، بعد الـ«ريمونتادا» الأرجنتينية الشرسة التي أنهت لقاء مصر والأرجنتين بنتيجة 3-2.

«ميسي بلا قيود»

في مقابلة نارية مع إذاعة «DSports» الأرجنتينية، أدار الحارس المغربي صاحب الـ35 عاماً ظهره لأحزان الأسود مؤقتاً، ليعبر عن ذهوله الشديد مما قدمه «البرغوث» ضد الفراعنة في تلك المواجهة الملحمية.

وقال بونو بلهجة حملت الكثير من الإعجاب الصادم: «لقد أعجبتني للغاية الروح القتالية الشرسة التي أظهرتها الأرجنتين في المباراة الأخيرة، وخاصة ما قدمه ليونيل ميسي.. نحن أمام لاعب لا يُصدق ولا يمكن استيعابه!»

ولم يتوقف بونو عند هذا الحد، بل وضع إصبعه على اللحظة التي هزت الدفاع المصري في المباراة، قائلاً: «بعد أن أهدر ركلة الجزاء، ظن الجميع أن ميسي قد انتهى، لكنه استعاد تركيزه في ثوانٍ. وعلى الرغم من تقدمه في السن، أظهر شخصية مرعبة وحمل الفريق بالكامل على عاتقه وصنع الفارق.. إنه لاعب رائع».

طاقة غامضة ومعجزات في خريف العمر

الحارس المغربي واصل التغزل في النجم الأرجنتيني وكأنه مشجع يعشق السحر، دون النظر لحساسية التوقيت والجرح العربي، مفسراً السر وراء هذا الأداء الأيقوني ضد مصر: «هذا يثبت للجميع أننا نشاهد الآن نسخة مختلفة تماماً من ميسي، إنه ميسي الذي يلعب بدون أي ضغوط نفسية، ميسي الذي يمتلك طاقة غامضة ومختلفة، وهذا ما يجعله متفوقاً دائماً. إنه لمن دواعي المتعة الخالصة أن نعيش في زمن نرى فيه لاعباً بهذا العمر يواصل تحقيق المعجزات في كرة القدم».

واختتم بونو تصريحاته المثيرة بتقديم التهنئة الحارة لميسي ولأصدقائه في معسكر «التانغو»، متمنياً لهم السير بعيداً في البطولة.

ونزلت تصريحات بونو كالصاعقة على فئتين من الجماهير، المشجع المغربي الذي كان ينتظر لغة مواساة تليق بضياع إنجاز مونديال قطر 2022 التاريخي، والمشجع المصري الذي لم يستسغ بعد مرارة أحداث مواجهة الفراعنة أمام الأرجنتين بعد أن كان الفراعنة قاب قوسين أو أدنى من تفجير مفاجأة المونديال.

لكن في عالم كرة القدم، يبدو أن سحر ميسي قادر على إجبار أعظم الحراس، حتى وهم في قمة أحزانهم، على الانحناء والاعتراف بالمعجزة!