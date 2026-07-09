لم يكن المشهد مجرد لقطة سادية من فيلم رعب سينمائي، بل حقيقة صادمة استيقظت عليها محافظة إيباراكي اليابانية، حيث اهتز الشارع الياباني على وقع جريمة وحشية غير مألوفة، بعد تجرؤ امرأة على معاقبة زميلتها في السكن بطريقة تقشعر لها الأبدان، عبر خياطة فمها بالكامل لمنعها من الاستغاثة أو الكلام.

صرخة صامتة

فصول المأساة كُشفت بالصدفة داخل أحد المتاجر القريبة في المنطقة، عندما دخلت امرأة تبلغ من العمر 42 عاماً تبدو عليها علامات الذعر الشديد، وكانت ترتدي كمامة بيضاء تُغطي وجهها بالكامل.

ولأنها لم تكن قادرة على إخراج الحروف أو النطق بكلمة واحدة، تقدمت الضحية نحو أحد العاملين في المتجر ومدت يدها المرتجفة بورقة صغيرة حملت عبارة واحدة مكتوبة بمرارة: «أرجوكم ساعدوني!».

أصيب عمال المتجر بصدمة بالغة فور نزع الكمامة، إذ تبين أن شفتي المرأة قد أُغلقتا تماماً بعدما جرى خياطتهما باستخدام «إبرة وخيط» لمنعها من التحدث، مما دفعهم لإبلاغ شرطة «كوغا» على الفور لإنقاذها.

وأفادت التحقيقات الرسمية والتقارير الإعلامية بأن الضحية كانت تقيم في منزل المتهمة وتُدعى ماساي ساكوراي (49 عاماً) منذ أبريل 2025. وطوال تلك الشهور، عاشت الضحية تحت وطأة رعب نفسي وجسدي شديد جعلها عاجزة عن التفكير في الهروب خوفاً من بطش قرينتها.

وفي 29 يونيو، نفذت المتهمة «ساكوراي» جريمتها السادية بالخياطة القسرية لشفاه الضحية، واحتجزتها داخل المنزل. إلا أن بصيص الأمل ظهر في اليوم التالي مباشرة، فبمجرد خروج المتهمة من المنزل لقضاء بعض أعمالها في الخارج، تغلبت الضحية على خوفها وجمعت ما تبقى من قوتها، لتفر مسرعة نحو المتجر مستغلةً غياب معذبتها.

كواليس «بيت الرعب»

المفاجأة الأكثر غرابة في ملف القضية ظهرت عند نبش دفاتر المتهمة وسلوكها الاجتماعي، حيث أشار أشخاص مقربون منها إلى أن «ساكوراي» كانت تحاول دائماً ارتداء قناع الإنسانية، إذ عُرفت بين جيرانها بأنها «تأوي الفتيات والنساء اللواتي فقدن المأوى وأماكن الإقامة نتيجة خلافات حادة مع عائلاتهن».

وأكد شاهد آخر زار المنزل سابقاً أنه رأى عدداً من الأشخاص المقيمين فيه بالفعل، مما يفتح الباب أمام تساؤلات مرعبة: هل كانت الضحية هي الوحيدة التي تعرضت لهذا التعذيب؟

تطوق الشرطة اليابانية حالياً المنزل، وتكثف عمليات استجواب النزلاء الآخرين والشهود الذين كانوا موجودين وقت وقوع الحادثة لكشف الدوافع الغامضة وراء هذا السلوك السادي، بينما لا تزال السلطات تفرض سياجاً من السرية حول ما إذا كانت المتهمة قد اعترفت بجريمتها أم لا بعد إلقاء القبض عليها بتهمة الاعتداء العنيف.