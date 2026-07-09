فيما لم يظهر نجله وخليفته مجتبى ‌منذ تعرضه لتشوهات جراء هجوم فبراير الماضي، الذي أودى بحياة والده، وصل جثمان المرشد الإيراني السابق علي خامنئي لمدينة مشهد، بشمال شرق إيران اليوم (الخميس)، تمهيداً لدفنه.



ويأتي الدفن بعد أسبوع من مراسم تشييع حاشدة وتجمعات شعبية ومشاهد حداد، تزامنت مع تجدد المواجهة مع الولايات ​المتحدة عقب أسابيع من وقف إطلاق النار.



وشهدت شوارع مشهد اليوم، حشوداً من المشيعين، فيما ظهر قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني في مطار مشهد خلال استقبال جثمان خامنئي، عائداً من العراق، تمهيداً لدفنه.



ونشرت وكالات إيرانية صوراً لقاآني خلال نزول الجثمان من الطائرة. وخلال نُقل جثمان خامنئي بين مدن في إيران والعراق، دعا رجال الدين وقادة إيران أنصارهم للمشاركة بكثافة في مراسم التشييع.



ولم يظهر مجتبى خامنئي علنا منذ اندلاع الحرب بعد الهجوم الذي أسفر عن مقتل والده في 28 فبراير، رغم صدور بيانات مكتوبة باسمه.



وقالت مصادر كبيرة في طهران إنه يتعافى من إصاباته، لكنه لم يستعد عافيته بالقدر الذي يسمح له بالظهور العلني، فيما تسعى الأجهزة الأمنية أيضا إلى الحد من ظهوره تحسبا لأي هجمات أمريكية جديدة، بحسب وسائل إعلام غربية.



وأقيمت مراسم تشييع لخامنئي، وأربعة من أفراد عائلته الذين قتلوا معه، في طهران ومدينة قم، مركز المرجعية الدينية الشيعية في إيران، ومدينتي النجف وكربلاء العراقيتين.



وبمواراته الثرى اليوم، يُسدل الستار على حكم خامنئي الذي استمر نحو أربعة عقود، وبعد أشهر من أحدث جولات الاحتجاجات الحاشدة على مستوى البلاد ضد النظام الحاكم الذي يقوده رجال الدين.