أعلن المتحدث باسم الحكومة الأردنية وزير الاتصال الدكتور محمد حسين المومني اليوم (الخميس)، تصدي الدفاعات الجوية الأردنية لصواريخ أطلقت من إيران. وكتب المومني على حسابه في «إكس»: «تم إطلاق صافرات الإنذار من قبل مديرية الأمن العام قبل قليل على خلفية تعرض أجواء المملكة لاختراق بصواريخ أطلقت من إيران، وتم التعامل معها والتصدي لها».



وأوضح أن القوات المسلحة الأردنية على أهبة الاستعداد للتعامل مع أي تهديد تتعرض له المملكة، وتسخر كل جهودها لحفظ أمن الوطن وسلامة المواطنين، مبيناً أن الجهات المعنية ستقوم بتزويد المواطنين والقاطنين بالإرشادات والمعلومات اللازمة. ودعا المتحدث باسم الحكومة الالتزام بهذه المعلومات وتجنب نشر الأخبار المغلوطة. بدورها، دعت السفارة الأمريكية على حسابها في «إكس» رعاياها في الأردن إلى اتخاذ الحيطة والحذر.



وقالت السفارة: «تشير التقارير إلى وجود صواريخ أو طائرات بدون طيار في المجال الجوي الأردني، عليكم البحث عن غطاء علوي واتخاذ مأوى في مكانك فوراً، أو البقاء داخل المنزل وانتبه إلى الإعلانات والتنبيهات المحلية».



وأشارت إلى أنها ستستمر في مراجعة الوضع وتقديم معلومات إضافية حسب الحاجة.



وكانت البحرين والكويت قد أعلنتا تصديهما لهجمات إيرانية بالصواريخ والطائرات المسيرة، منددين بالهجمات الإيرانية المستمرة.



وقالت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين إن منظومات الدفاع الجوي بالمملكة اعترضت ودمرت عدداً من الاعتداءات الجوية الإيرانية صباح (الخميس). وأضافت أن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها بالصواريخ والطائرات المسيرة التي تستهدف المدنيين في مملكة البحرين، موضحة أن استخدام الصواريخ والطائرات المسيرة في استهداف المدنيين والممتلكات الخاصة يُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني.