شهدت الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد السعودي لكرة القدم نقاشات واسعة خلال اجتماعها الذي عقد عبر الاتصال المرئي، وسط غياب ثلاثة أعضاء من أصل 49 عضواً يمثلون أندية الشباب والرياض ومحايل.



وافتتح رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل أعمال الاجتماع، قبل أن يعلن أمام أعضاء الجمعية العمومية قراره بالاستقالة من منصبه، مؤكداً استمراره في أداء مهماته حتى موعد الانتخابات القادمة.



وقال المسحل خلال كلمته إن فترة المجلس الحالي ستنتهي بعد نحو تسعة أشهر، مشيراً إلى أن قرار الاستقالة جاء بهدف إتاحة الفرصة للمجلس القادم، مع التأكيد على دعمه لمن سيخلفه. كما أوضح أن الجمعية العمومية القادمة ستُعقد في نهاية شهر أغسطس لإتمام إجراءات انتقال المسؤوليات بين المجلسين.



وخلال الاجتماع، صوّت أعضاء الجمعية العمومية على التعديلات المقترحة للنظام الأساسي ولوائح الانتخابات، حيث حصلت التعديلات على تأييد 42 عضواً، بينما امتنع ثلاثة أعضاء عن التصويت، في حين عارضها عضو واحد فقط.



وشهدت الجلسة مداخلة من ممثل نادي الهلال سليمان آل هتلان، الذي طالب بتغيير طريقة اعتماد التعديلات مستقبلاً، بحيث يتم التصويت على كل مادة أو فقرة بشكل مستقل، بدلاً من طرح جميع التعديلات للتصويت دفعة واحدة.



وأوضح ممثل الهلال أن هذا الأسلوب يمنح الأندية فرصة أكبر لإبداء ملاحظاتها، مبيناً أن النادي قد يوافق على بعض البنود ويتحفظ على أخرى، لذلك من الأفضل فصل عملية التصويت بحسب كل تعديل.



كما أبدى آل هتلان تحفظه على طريقة إدارة النقاش خلال الاجتماعات الافتراضية، منتقداً إغلاق الميكروفونات أثناء التصويت، ومؤكداً أن الاجتماعات الحضورية كانت تمنح الأعضاء مساحة أكبر للحوار والمشاركة المباشرة.



من جهته، رد ياسر المسحل على مداخلة ممثل الهلال، موضحاً أنه يتحفظ على وصف آلية الاجتماع بأنها «غير لائقة»، مشيراً إلى أن الاتحادات الدولية والقارية، مثل الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الآسيوي، تعتمد إجراءات مشابهة في الاجتماعات التي تُعقد عن بُعد.



وأضاف المسحل أن كثرة طلبات المداخلات تتطلب تنظيماً معيناً، مؤكداً أن ملاحظات ممثل الهلال وصلت وتم التعامل معها، وأن الهدف الأساسي من التعديلات هو تسريع إجراءات الانتخابات القادمة وليس إجراء تغييرات جوهرية في النظام الأساسي.



وفي سياق متصل، أشاد رئيس النادي الأهلي خالد الغامدي بجهود المسحل خلال فترة عمله، مؤكداً أن النتائج قد تختلف من تجربة إلى أخرى، لكن ذلك لا يقلل من حجم العمل المبذول والتعاون الذي وجده النادي من رئيس الاتحاد وأعضاء مجلس الإدارة خلال المواسم الماضية.



كما قدم الرئيس التنفيذي لنادي النصر، البرتغالي جوزيه سميدو، شكره للمسحل نيابة عن إدارة النادي، مثمناً ما قدمه لكرة القدم السعودية، ومتمنياً له مزيداً من النجاح في المرحلة القادمة.



ورد المسحل على رسالة الشكر، متمنياً التوفيق لسميدو ولنادي النصر، كما وجه تمنياته بالنجاح للمنتخب البرتغالي في مشاركته القادمة بكأس العالم.



من جانبه، أيد ممثل نادي الحزم طلال العبلان مقترح ممثل الهلال بشأن تطوير آلية مناقشة التعديلات، وطالب بإقامة ورش عمل تسبق اجتماعات الجمعية العمومية حتى يكون الأعضاء أكثر استعداداً لمناقشة أي تغييرات مقترحة.



وأوضح المسحل أن الاتحاد يتحمل مسؤولية عدم تنظيم ورشة عمل قبل الاجتماع الحالي، متعهداً بأن تكون هناك ورش تحضيرية قبل أي تعديلات مستقبلية، وأكد أن اعتماد أي تغييرات لاحقة لن يتم قبل عقد جلسات نقاش مع أعضاء الجمعية العمومية.



وفي نهاية الاجتماع، أكد المسحل استمراره في منصبه حتى موعد الانتخابات المقرر في نهاية أغسطس، معرباً عن اعتذاره في حال عدم توفر الوقت الكافي لشرح جميع المواد بالتفصيل، لكنه أشار إلى أن بساطة التعديلات وحصولها على نسبة تأييد تجاوزت 90% يعكسان وضوحها أمام الأعضاء.