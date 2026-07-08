أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاستهداف الإيراني لناقلة سعودية أثناء عبورها مضيق هرمز، وما يمثله ذلك من انتهاك خطير لقواعد القانون الدولي وتهديد لأمن وسلامة الملاحة البحرية واستقرار إمدادات الطاقة العالمية.

وجددت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان، التأكيد على موقف الكويت الثابت والداعم لأمن السعودية واستقرارها ورفضها لأي اعتداء يمس أمنها أو يعرض مصالحها ومقدراتها للخطر.كما طالبت بضرورة وقف هذه الاعتداءات الإيرانية وبشكل فوري وتغليب مسار التهدئة واحترام قواعد القانون الدولي وحرية الملاحة البحرية بما يحفظ أمن المنطقة واستقرار ممراتها الحيوية.