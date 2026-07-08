انتزع منتخب سويسرا بطاقة التأهل إلى دور ربع النهائي إثر فوزه المثير على منتخب كولومبيا بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي (0-0)، في مواجهة اتسمت بالقوة التكتيكية والانضباط الدفاعي من المنتخبين.



وعجز الفريقان عن هز الشباك طوال 120 دقيقة، رغم المحاولات المتبادلة وصناعة العديد من الفرص، وتألق حارسا المرمى في التصدي للمحاولات الخطيرة، لتُحسم المواجهة عبر ركلات الترجيح التي ابتسمت في النهاية للمنتخب السويسري، ليواصل مشواره في البطولة ويقصي المنتخب الكولومبي من ثمن النهائي.



وبهذا الانتصار، يضرب منتخب سويسرا موعداً مرتقباً مع منتخب الأرجنتين في دور ربع النهائي، في مواجهة قوية تجمع بين أحد أكثر المنتخبات صلابة دفاعياً، وبطل العالم الطامح لمواصلة رحلة الدفاع عن لقبه.



ويؤكد هذا التأهل قدرة المنتخب السويسري على التعامل مع المباريات الإقصائية، بعدما تجاوز اختباراً صعباً أمام منتخب كولومبيا.