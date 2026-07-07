أكد المدير الفني للمنتخب المصري حسام حسن رضاه التام عن أداء اللاعبين، رغم الخسارة أمام الأرجنتين بنتيجة 3-2 والخروج من كأس العالم 2026.



وقال حسن في تصريحاته عقب المباراة: «الحمد لله على كل حال. لعبنا مباراة كبيرة وقدمنا مستوى كبيراً. المباراة كانت صعبة على المنتخبين».



وأضاف: «رغم الخسارة إلا أنني فخور باللاعبين وما قدموه خلال المباراة، وفي البطولة عموماً. شكراً للاعبين ولجميع الأجهزة الإدارية والفنية والطبية».



وتوجه المدرب بالشكر لجماهير مصر قائلاً: «أشكر جماهير مصر الكبيرة التي كانت السند الحقيقي لنا في هذه البطولة. ونعدهم بأن المنتخب المصري سيواصل مستوياته المميزة خلال البطولات القادمة».