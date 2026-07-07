في مفارقة أثارت اهتماماً عالمياً واسعاً، كشف رجل الأعمال الأمريكي براين جونسون عن إصابته بمرض مزمن في المعدة، رغم إنفاقه نحو مليوني دولار سنوياً على برنامج صحي صارم يستهدف إبطاء الشيخوخة.

وجونسون، الذي جمع ثروته من قطاع التكنولوجيا، يُعد أحد أبرز وجوه حركة «إطالة العمر» عالمياً. وقد أطلق مشروعاً صحياً متكاملاً باسم «بلو برنت» يقوم على مراقبة دقيقة وشاملة لجسده عبر الفحوص المستمرة، والنوم المنتظم، والتمارين الرياضية، والحميات الغذائية الصارمة للحد من آثار التقدم في السن.

مواجهة مع «التهاب المعدة المناعي»

ونقلت صحيفة «نيويورك بوست» إعلان جونسون إصابته بـ«التهاب المعدة المناعي الذاتي»؛ وهو اضطراب مزمن يهاجم فيه الجهاز المناعي بطانة المعدة، ما قد يسبب نقص الحديد، وفقر الدم، ونقص فيتامين (B12)، فضلاً عن زيادة احتمالات الإصابة بسرطان المعدة. وقد وصف جونسون حالته بدقة قائلاً إن معدته «تأكل نفسها».

ورغم التزامه الصحي التام، كشفت الفحوص الأعمق عن هذا التشخيص بعد فترة من المعاناة مع انخفاض مستويات الفيريتين (مخزون الحديد في الجسم)، وفقاً لما أوردته «إيكونوميك تايمز». ومع ذلك، أبدى جونسون امتنانه لاكتشاف المرض في مرحلة مبكرة، مؤكداً أن كثافة التحاليل التي يخضع لها سمحت برصد ما كان يمكن أن يظل خفياً لسنوات، مما يمنحه فرصة أفضل للتعامل مع المضاعفات.

إثارة الجدل وشعار «لا تمُت»

تحول جونسون في السنوات الأخيرة إلى شخصية مثيرة للجدل بسبب أسلوب حياته القائم على رقمنة الجسد وقياس كل وظائفه الحيوية. وأشارت مجلة «تايم» إلى أنه جعل من شعار «لا تمُت» محوراً لحياته العامة واستثمارات ملايينه. كما جسدت منصة «نتفليكس» رحلته وسعيه الحثيث للسيطرة على مؤشراته البيولوجية في فيلم وثائقي بعنوان: «لا تمُت.. الرجل الذي يريد أن يعيش إلى الأبد».